Акционеры «М.Видео-Эльдорадо» обновили состав совета директоров

На внеочередном собрании акционеров «М.Видео-Эльдорадо» был избран новый состав совета директоров. В него вошел Алексей Сухов, который сменил Магомеда Бекбузарова. Об этом говорится в материалах карточки ПАО «М.Видео-Эльдорадо», опубликованных на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса».

Кроме Сухова, в обновленный совет вошли еще восемь членов: Феликс Либ, Сергей Рыскин, Олег Муравьев, Андрей Дерех, Роман Стенцель, Евгений Мадорский, Роберт Дашян и Билан Ужахов. Ранее совет директоров включал тех же экспертов, за исключением Сухова.

Помимо этого, в компании сообщили о новых обязанностях Владислава Бакальчука. Бизнесмен, бывший муж основательницы Wildberries Татьяны Ким, займется цифровой трансформацией «М.Видео-Эльдорадо».

«Цифровая трансформация такой известной компании и вывод ее на новый уровень — это сложная, но интересная задача. Я вижу точки роста и способы вернуть компанию на лидерские позиции на рынке», — отметил Бакальчук, подчеркивая значимость своего опыта в Wildberries для повышения эффективности бизнес-процессов.

Гендиректор «М.Видео-Эльдорадо» Феликс Либ добавил, что благодаря участию Бакальчука компания сможет «запустить кардинально новые решения с заделом на долгосрочную перспективу».

В конце июля компания сообщила, что Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров «М.Видео».