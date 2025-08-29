Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Voskhod Agency
DDB Navigator inside
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.08.2025 в 17:30

Акционеры «М.Видео-Эльдорадо» обновили состав совета директоров

В компании уточнили, что Владислав Бакальчук займется цифровой трансформацией сети

На внеочередном собрании акционеров «М.Видео-Эльдорадо» был избран новый состав совета директоров. В него вошел Алексей Сухов, который сменил Магомеда Бекбузарова. Об этом говорится в материалах карточки ПАО «М.Видео-Эльдорадо», опубликованных на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса».

Кроме Сухова, в обновленный совет вошли еще восемь членов: Феликс Либ, Сергей Рыскин, Олег Муравьев, Андрей Дерех, Роман Стенцель, Евгений Мадорский, Роберт Дашян и Билан Ужахов. Ранее совет директоров включал тех же экспертов, за исключением Сухова.

Помимо этого, в компании сообщили о новых обязанностях Владислава Бакальчука. Бизнесмен, бывший муж основательницы Wildberries Татьяны Ким, займется цифровой трансформацией «М.Видео-Эльдорадо».

«Цифровая трансформация такой известной компании и вывод ее на новый уровень — это сложная, но интересная задача. Я вижу точки роста и способы вернуть компанию на лидерские позиции на рынке», — отметил Бакальчук, подчеркивая значимость своего опыта в Wildberries для повышения эффективности бизнес-процессов.

Гендиректор «М.Видео-Эльдорадо» Феликс Либ добавил, что благодаря участию Бакальчука компания сможет «запустить кардинально новые решения с заделом на долгосрочную перспективу».

В конце июля компания сообщила, что Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров «М.Видео».

Совет директоров М.Видео-Эльдорадо
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.