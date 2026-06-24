Александр Панченко стал директором по развитию онлайн-кинотеатра «Кион»

В холдинге «On Медиа» назначен директор по развитию онлайн-кинотеатра «Кион». Должность занял Александр Панченко. Он будет курировать стратегическое развитие сервиса, совершенствование пользовательского опыта и укрепление позиций платформы на рынке цифровых развлечений. Об этом Sostav сообщили в компании.
Александр обладает более чем 12-летним опытом работы в сферах стратегического развития, маркетинга и электронной коммерции. За годы карьеры он занимался развитием бизнеса, монетизацией цифровых продуктов, управлением пользовательским опытом и запуском новых направлений.
До перехода в «Кион» топ-менеджер работал директором по стратегическому росту и монетизации в VK Games. В компании он отвечал за развитие бизнеса, реализацию стратегических проектов и выход на новые рынки.
Одним из его ключевых достижений на прошлом месте работы стало создание нового бизнес-юнита, объединившего несколько команд в единую структуру. Также он занимался развитием дополнительных источников выручки и повышением эффективности действующих бизнес-моделей.
Ранее Панченко руководил направлениями стратегического развития и маркетинга в Umico Market, SeverX, SaveTime и CloudPayments. На этих позициях он отвечал за развитие диджитал-продуктов, внедрение data-driven-подходов, рост пользовательских показателей и совершенствование маркетинговых стратегий.
Алексей Иванов, генеральный директор кластера «Кион»:
Для онлайн-кинотеатра сегодня важно не только то, какой контент он предлагает зрителю, но и то, как пользователь находит этот контент, возвращается к нему и взаимодействует с платформой. У Александра сильная экспертиза в развитии digital-продуктов на конкурентных рынках, где важны скорость изменений, работа с аудиторией и глубокое понимание пользовательского поведения. Для «Кион» его опыт будет особенно важен в развитии платформы как экосистемного сервиса и усилении ее позиций на рынке цифровых развлечений.
Александр Панченко, директор по развитию онлайн-кинотеатра «Кион»:
За последние годы я много работал с digital-продуктами, где рост складывается из последовательной работы с пользовательским путем: как человек приходит в сервис, что помогает ему быстро найти нужный контент, почему он возвращается снова.
В «Кион» для меня особенно интересно соединить эту продуктовую логику с сильным контентом. Онлайн-кинотеатр уже живет внутри большой экосистемы развлечений — с книгами, музыкой, рекомендациями, разными сценариями потребления. Моя задача — развивать эти связи так, чтобы зрителю было проще находить свой контент, чаще возвращаться на сервис и чувствовать, что платформа понимает его интересы.