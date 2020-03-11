АКРА предупреждает о возможном финансовом кризисе в России

Аналитическое кредитное агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России, пишет издание «Коммерсант». 10 марта индекс финансового стресса достиг отметки 3,1 пункта, тогда как значения выше 2,5 пункта считаются критическими.

Как отмечается в сообщении агентства, с 2006 года такие резкие колебания ACRA FSI наблюдались 12 раз. Они пришлись на 2008, 2009 и 2014 годы. Однако повышенные значения индекса еще не означают, что финансовый кризис непременно случится. Агентство успокаивает, что в начале 2016 года индекс превышал 2,5 пункта недолгое время, и никакого кризиса за этим не последовало. Причиной скачка организация называет снижение экономической активности, последовавшей за распространением по миру коронавируса.

8 марта за сутки на 30% снизилась цена Brent, из-за этого на международных финансовых площадках произошел обвал котировок рубля до 74 рублей за доллар. На следующий день Brent и WTI вернули себе около 10% цены (во вторник, 10 марта, вечером Brent стоил чуть более $37 за баррель, на $5 меньше «цены отсечения» в бюджете РФ).

«Отскочившая» цена обеспечила рост мирового рынка и компенсировала падение российского. Из-за этого на момент открытия торгов на Мосбирже курс рубля упал до 81 рубля за доллар, а потом стабилизировался в районе 72 рублей за доллар.