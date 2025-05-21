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21.05.2025 в 10:32

Ретейлеры просят обязать маркетплейсы проверять маркировку всех товаров

АКОРТ требует ужесточения контроля за онлайн-платформами

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая крупные торговые сети страны, направила в Госдуму предложение обязать маркетплейсы проверять маркировку товаров и отказаться от дистанционной продажи алкоголя и табака при помощи биометрии. Соответствующее письмо председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов направил главе комитета по экономической политике Максиму Топилину. В ассоциации считают, что действующее регулирование цифровых платформ не обеспечивает равных условий конкуренции с традиционной розницей. Об этом сообщают «Ведомости».

АКОРТ предлагает, чтобы цифровые платформы проверяли наличие маркировки на товарах, проходящих через их инфраструктуру. По мнению ассоциации, это поможет бороться с фальсификатом и защитить потребителей. Система маркировки действует с 2019 года и охватывает уже 27 товарных групп. Богданов утверждает, что маркетплейсы технически способны выполнять проверку, а существующая правовая конструкция позволяет недобросовестным продавцам уходить от контроля.

Также ассоциация выступила против нормы, позволяющей продавать алкоголь и табак онлайн через Единую биометрическую систему. АКОРТ настаивает, что такая мера нарушает действующее законодательство об обороте подакцизных товаров и увеличивает риски роста потребления и оборота нелегальной продукции. В ассоциации подчеркивают, что безопасность не может быть гарантирована даже при использовании современных технологий.

Предложения АКОРТ вызвали разногласия в отрасли. Представители маркетплейсов и отраслевых объединений утверждают, что функции контроля за маркировкой должны оставаться за государством, а биометрическая идентификация — это шаг к расширению потребительского выбора. В Минэкономразвития и аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко заявляют, что проект закона о платформенной экономике разрабатывался с учетом интересов всех участников рынка, и сейчас проходит согласование.

Ранее Григоренко поручил Минпромторгу в координации с другими ведомствами и оператором системы маркировки «Честный знак» — компанией ЦРПТ — принять меры по пресечению нелегальной торговли кодами маркировки.

АКОРТ Ретейлеры
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