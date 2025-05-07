Власти намерены пресечь незаконную торговлю кодами маркировки

Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минпромторгу в координации с другими ведомствами и оператором системы маркировки «Честный знак» — компанией ЦРПТ — принять меры по пресечению нелегальной торговли кодами маркировки. Соответствующее поручение содержится в протоколе совещания от 20 марта, сообщает Shopper’s. Содержание документа подтвердил представитель вице-премьера.

В ЦРПТ заявили, что торговля кодами маркировки незаконна, и расследованием подобных случаев занимаются правоохранительные органы. В организации отметили, что продавать такие коды затруднительно и бессмысленно, поскольку каждый из них уникален и защищен отечественными технологиями криптографии. Код состоит из двух частей: первая нанесена на упаковку товара, вторая — хранится в системе «Честный знак».

Несмотря на это, случаи нелегального оборота действительно фиксируются, сообщил менеджер одного из производителей продуктов питания. По его словам, при выявлении подпольных цехов правоохранительные органы нередко находят не только контрафактную продукцию, но и напечатанные коды маркировки, которыми затем оклеивают товар, вводя его в легальный оборот.

Минпромторг на запрос Shopper’s не ответил.

Напомним, что с 1 мая 2025 года в России действует обязательная маркировка новых категорий товаров. Теперь производители и импортеры обязаны наносить специальные коды на чипсы, начосы, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн, а также на мыло, моющие средства и прочую бытовую химию.