АКИТ попросила Путина ускорить легализацию онлайн-торговли ювелирными изделиями

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят «М.Видео», Ozon, «Снежная королева», re: Store и другие крупнейшие продавцы потребительских товаров, попросила Владимира Путина ускорить легализацию онлайн-торговли ювелирными изделиями, сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации.

Сейчас в России изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней включены в перечень товаров, свободная реализация которых запрещена, на основании действующего с 1992 года указа. В то же время в законе «О драгоценных металлах» и драгоценных камнях" от 1998 года не содержится ограничений на оборот ювелирных изделий. Постановление правительства от 2007 года, которое определяло правила дистанционной продажи товаров, не допускает её в отношении товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством.

Проект поправок, предлагающих исключить из перечня ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, получил положительную оценку регулирующего воздействия, далее он должен быть направлен на рассмотрение в правительство, но этого до сих пор этого не сделано. При этом в проекте «дорожной карты» на 2019−2020 годы предлагается уже в 2019 году разрешить дистанционную торговлю ювелирными, а также табачными изделиями, лекарствами и алкоголем на территории ЕАЭС.

По оценке АКИТ, рынок интернет-торговли ювелирными изделиями сейчас составляет 4,6 млрд руб., и после устранения коллизии он может вырасти в три раза в течение года, в том числе за счет крупных интернет-площадок, таких как «Яндекс» и Ozon.