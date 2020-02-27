АКАР представил первую карту рынка indoor-рекламы

Рынок indoor в основном составляют операторы рекламы (97%) и селлеры (3%). В первую версию карты вошли тридцать операторов, девять из которых предоставляют услуги на локальном уровне.
В документе представлены локации, где у операторов есть рекламный инвентарь. Больше всего игроков специализируется на ритейловых сетях, бизнес-центрах, вузах и зонах аэропорта.
Экспертами секции впервые был произведен подсчет количества носителей на рынке indoor. Совокупно игроки, вошедшие в карту, владеют более чем 162 тыс. единиц носителей.
Игорь Краснов, председатель секции indoor АКАР, управляющий директор Max Media Group:
Сегодня 10% инвентаря в indoor составляют digital-форматы. При этом стоит отметить, что львиная доля non-digital-форматов приходится на один сегмент — ЖКХ. Рекламные панели размещаются в подъездах и на фасадах жилых домов, где практически отсутствуют digital-форматы.
Если смотреть на долю digital в других локациях, то она значительно превышает 10%, особенно, если речь идет об АЗС, аэропортах и бизнес-центрах. Стремительно увеличивается доля digital инвентаря в вузах, супермаркетах и торговых центрах.