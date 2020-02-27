АКАР представил первую карту рынка indoor-рекламы

Рынок indoor в основном составляют операторы рекламы (97%) и селлеры (3%). В первую версию карты вошли тридцать операторов, девять из которых предоставляют услуги на локальном уровне.

В документе представлены локации, где у операторов есть рекламный инвентарь. Больше всего игроков специализируется на ритейловых сетях, бизнес-центрах, вузах и зонах аэропорта.

Экспертами секции впервые был произведен подсчет количества носителей на рынке indoor. Совокупно игроки, вошедшие в карту, владеют более чем 162 тыс. единиц носителей.