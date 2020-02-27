Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+9
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
27.02.2020 в 16:50

АКАР представил первую карту рынка indoor-рекламы

На ней отражены основные игроки, их географическое распределение и количество инвентаря

АКАР

Рынок indoor в основном составляют операторы рекламы (97%) и селлеры (3%). В первую версию карты вошли тридцать операторов, девять из которых предоставляют услуги на локальном уровне.

В документе представлены локации, где у операторов есть рекламный инвентарь. Больше всего игроков специализируется на ритейловых сетях, бизнес-центрах, вузах и зонах аэропорта.

Экспертами секции впервые был произведен подсчет количества носителей на рынке indoor. Совокупно игроки, вошедшие в карту, владеют более чем 162 тыс. единиц носителей.

Игорь Краснов, председатель секции indoor АКАР, управляющий директор Max Media Group:

Сегодня 10% инвентаря в indoor составляют digital-форматы. При этом стоит отметить, что львиная доля non-digital-форматов приходится на один сегмент — ЖКХ. Рекламные панели размещаются в подъездах и на фасадах жилых домов, где практически отсутствуют digital-форматы.

Если смотреть на долю digital в других локациях, то она значительно превышает 10%, особенно, если речь идет об АЗС, аэропортах и бизнес-центрах. Стремительно увеличивается доля digital инвентаря в вузах, супермаркетах и торговых центрах.

АКАР
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.