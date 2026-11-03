АКАР обновила карту рынка диджитал ТВ

Комитет по новым медиа Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) представил вторую редакцию карты рынка диджитал ТВ. Обновленная версия дополняет предыдущую экспертной оценкой объема рынка в 2024−2027 годах, динамикой его роста и распределением рекламных форматов.

Карта систематизирует сегмент цифрового телевизионного инвентаря, объединяющего возможности классического ТВ и цифровой среды. Документ помогает рекламодателям, медиаагентствам, селлерам и технологическим партнерам ориентироваться в структуре рынка, изучать его участников и отслеживать изменения.

Илья Куценко, председатель комитета по новым медиа АКАР, директор по закупкам ТВ-рекламы Media Direction Group: Сегмент «Диджитал ТВ» существует как рынок и как термин всего несколько лет. Это важная часть CTV — не любое видео в телевизоре, а реклама именно в эфире телеканалов и при их переключении. Для зрителя ничем не отличается от привычного просмотра ТВ-каналов, для рекламодателя открывает новые возможности ТВ-рекламы по управлению «охват/частота» и выбору, кому показать рекламу.

В обновленную карту добавлен блок с оценкой объема рынка диджитал ТВ и прогнозом его динамики. В 2024 году объем рынка составил 5,1 млрд руб. без НДС, в 2025-м — 8,9 млрд руб. В 2026 году показатель, по прогнозу, достигнет 13,3 млрд руб., в 2027-м — 22 млрд руб.

Илья Куценко, председатель комитета по новым медиа АКАР, директор по закупкам ТВ-рекламы Media Direction Group: Сегмент стартовал с около нулевых значений, и в том числе поэтому показывает заметный рост. Объемы в абсолютном значении говорят о значимой доле брендов, которые уже не просто тестируют, а полноценно используют данный тип рекламы для своей видеокоммуникации. Рост в следующие годы будет не менее заметным, потому что уже более половины телезрителей смотрят эфир через технологии IP/OTT и, кроме гарантированных выходов классической ТВ-рекламы, контактируют с органически и адресно встроенной рекламой диджитал ТВ.

В обновленной карте представлено соотношение двух рекламных форматов — Mid-roll и Switch-roll. В 2024 году на Mid-roll приходилось 48% рынка форматов, на Switch-roll — 52%. В 2025 и 2026 годах соотношение составляет 51% и 49% соответственно. По прогнозу на 2027 год, доля Mid-roll увеличится до 54%, Switch-roll составит 46%.

Экосистема рынка в документе представлена четырьмя блоками: «Контент», «Селлеры», «Дистрибуция», «Верификация и исследования». В карте собраны сведения о телеканалах, точках распространения рекламного инвентаря, компаниях-продавцах рекламы, инструментах измерения и анализа эффективности рекламных кампаний. Отдельные разделы посвящены доступным форматам размещения, длительности рекламных роликов и сценариям показа рекламы зрителям.