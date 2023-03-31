Искусственный интеллект разработал дизайн матрёшек для мерча «Крупно»

«Арчеда» совместно с брендинговым агентством Supermarket разработала авторскую коллекцию мерча с изображением главного символа бренда «Крупно» — матрёшки. Авторы концепции продумали разнообразный дизайн матрёшк с использованием различных текстур, материалов, образов и культурных кодов. Идею удалось реализовать с использованием возможностей искусственного интеллекта.

Коллекция мерча включает одежду и шопперы. Помимо неё «Арчеда» выпустила лимитированную серию продукции и стикер-паки. Так креаторы решили показать, что традиционный образ матрёшки может быть модным, современным и подчёркивать индивидуальность потребителей.

«Искусственный интеллект — самый актуальный тренд во многих индустриях. Он открывает большие возможности оптимизации бизнес-процессов, участвует в разработке рецептуры продуктов и совершенствует производственный цикл. Также он способен выполнять, а точнее, дополнять функции копирайтеров, дизайнеров, инженеров и представителей других профессий», — рассуждает команда проекта.

Александр Вагин, генеральный директор Supermarket agency: Матрёшка — традиционная русская игрушка, символизирующая Россию и её культурное наследие. Благодаря своей известности и узнаваемости, матрёшка стала неотъемлемой частью национального достояния страны. Мы гордимся тем, что смогли интегрировать этот образ в ДНК бренда «Крупно», достигнув значительных успехов для компании. Наша цель — возрождение любви к образу матрёшки среди всех потребителей, включая молодое поколение, и раскрытие его огромного потенциала. Мы ставим перед собой важную задачу — популяризировать русскую культуру как внутри страны, так и за её пределами. Дизайн матрёшки отражает индивидуальность потребителя. В разнообразии матрёшек, созданных нами, каждый сможет найти тот образ, который ему ближе всего.

Презентация проекта прошла в рамках международной выставки продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе «Продэкспо-2023». Она вызвала восторг со стороны организаторов, участников мероприятия и экспертов рынка, поделилась команда. Руководство «Арчеды» решило не останавливаться на создании только мерча и запустить линейку одежды с креативными образами бренда, которую в ближайшее время можно будет увидеть и приобрести на маркетплейсах.

Светлана Овчинцева, генеральный директор компании «Арчеда»: Выпуск линейки одежды «Крупно» — это уже не столько про продвижение бренда, сколько про современность и трансляцию российской культуры. Новая интерпретация привычного образа матрёшки с использованием искусственного интеллекта позволила увидеть современность в традиционном, объединить в одном образе разные тренды, мировоззрения и даже поколения. Это позволило нам по-новому взглянуть на концепцию бренда и с уверенностью сказать, что каша, также как и матрёшка, может быть актуальной и неординарной. Это не просто привычный для всех с детства завтрак. Это про сочетание традиций и устоев, про объединение разных национальностей, женщин и мужчин, взрослых и детей.

В 2020 году в рамках ребрендинга «Крупно» ключевым образом бренда стала матрёшка, дизайн которой обладает высокой пластичностью айдентики. Как продолжение развития концепции, в декабре 2022 года Supermarket agency разработало лимитированную серию продукции «Матрёшка с характером», где отразило креативный подход к традиционной упаковке хлопьев.