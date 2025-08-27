Агентство SmartHeart провело ребрендинг

Креативное агентство SmartHeart впервые за 15 лет провело ребрендинг. В основе — тема русскости и важности локального культурного кода. Компания получила название «Умное сердце».

Изменения не связаны напрямую с новыми законами и трендами. Они начались внутри агентства давно. Осень 2023 года — весна 2024 года были посвящены разработке ценностей, миссии и платформы бренда компании. Команда собиралась на мозговые штурмы и стратегические сессии, придумывала и обкатывала новые сущности. Через какое-то время они прижились. Ценности SmartHeart — свет, смысл, страсть, самость и красота — стали активно транслироваться во внешних и внутренних коммуникациях. В новой платформе появилась фраза «умное сердце», но ренейминг потребовал более длительной подготовки.

Станислав Окрух, основатель «Умного сердца» (ранее SmartHeart): Разработка фирменного стиля заняла еще чуть больше года, что дало команде достаточно пространства и времени «созреть» для существенных изменений. В 2010 году SmartHeart создавался на волне англицизмов и моды на все проевропейское. Мы долго учились копировать и научились это делать безупречно. SmartHeart в целом вырос за счет того, что умел делать модно, стильно, на уровне международных креаторов. Но времена изменились, изменилось и агентство. Пришла пора перестать копировать, а начать создавать: себя и свое. Нужно было ответить на вопрос «Кто мы?», и стало понятно, что быть «смартом» нам больше недостаточно.

В поисках идентичности команда изучала русскую культуру (фольклор, письменность, узоры, орнаменты, наряды, многотравье, обряды, традиции) и пришла к выводу, что русский код — это не что-то одно, это все вместе. Что-то, перетекающее из одного в другое: из фольклора в узоры, из узоров в письменность и т. д.

За основную идею взяли солнечный свет, восход нового дня — то, с чего начинается человек, его жизнь и путешествие в поисках себя. Далее был поиск архетипа. Клиенты часто сравнивают работу агентства с магией, волшебством и озарением. Так родился светоч как отражение каждого члена команды, кода агентства, смысла, который хочется нести дальше.

Следующий элемент нового фирменного стиля был найден в письменности. Основную эмблему — одну из версий логотипа «Умного сердца» — создали путем переосмысления и осовременивания славянской письменности. В эмблеме есть отсылка не только к культурным визуальным глифам, но и метафора леса, стволов березовой рощи, сквозь которые человек блуждает в поисках себя.

Эта визуальная сущность — символ внутреннего роста команды, ее трансформаций и развития. Она не про тренды и моду, а про разворот к себе, уникальный путь, который прошла компания, и про взросление, олицетворение самости, отражение истинного внутреннего мира, а не внешнего.

Ни одно изменение не происходит без внутреннего конфликта, когда сердце требует действий. День сменяется ночью (второй метафорой обновленного бренда), внешний мир освещается лунным светом. В этом процессе команда оказалась на распутье: налево пойдешь — к сердцу и чувствам придешь, направо пойдешь — к уму и логике придешь. Решили не выбирать, а взять оба подхода. В витиеватость зашили смыслы культурного кода и своей идентичности, а рациональное оставили в гротеске с небольшой пасхалкой — сердцем, которое становится супер-символом всех внешних коммуникаций. Таким образом, удалось найти необходимый баланс в визуале.

В фотостиле креативная команда переосмыслила русский фольклор и продолжила метафору путешествия, в рамках которого человек встречает разных персонажей: Василису Премудрую, Кощея Бессмертного, Царевну-лягушку, Ивана-царевича. Этот прием стал бренд-кором обновленного стиля. В будущем команда будет преображать людей через героев и создавать новые истории.

Отсылка к фольклору и русской культуре прослеживается не только в фотостиле, но и в мерче: свеча и пакет с витиеватым логотипом, ключ Кощея в яйце, перстень с супер-знаком, матрешка-диффузор.

В основу графики был взят древний славянский обрядовый танец. В мире маркетинга нередко можно услышать производную от этого слова — «хороводить» в значении «внимательного, оберегающего сопровождения клиента на его пути взаимодействия с командой проекта».

Станислав Окрух, основатель «Умного сердца» (ранее SmartHeart): Новый бренд теперь по-настоящему отражает самость агентства, его команды, наших ценностей. Мы шли к этому изменению очень поступательно и будем меняться дальше, развивая бренд, команду и культуру. В ближайших планах у компании: масштабироваться, создавать новые продукты и расширять свое присутствие на других рынках.

Состав творческой группы

Агентство SmartHeart:

Основатель: Станислав Окрух

Креативный директор: Иван Пичугин

Дизайн-директор: Мартин Мурсалимов

Арт-директор: Иван Белоконев

Старший дизайнер: Ксения Соколова

Стратег, копирайтер: Илья Бакулев