Полносервисное агентство RedDigital и разработчик сервисов для бизнеса на основе больших данных Platforma заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили Sostav в компании.

В рамках партнёрства запущен новый продукт — ТВ-ретаргетинг. Он позволяет достраивать охват целевых контактов рекламной кампании в уже запущенных или прошедших кампаниях на ТВ с помощью онлайн-видео. Продукт создан на стыке ТВ и диджитал.

Необходимость создания продукта эксперты объясняют тем, что крупные рекламодатели, которые размещают большие объёмы ТВ-рекламы, в определенный момент сталкиваются с проблемой — каждая неделя ТВ-размещения даёт всё меньше уникального охвата, а для поддержания темпа кампании приходится наращивать частоту показа. С каждым днём размещения на ТВ снижается число контактов, при этом их стоимость растёт, и появляется выгорание аудитории от рекламы. Таким образом, увеличить эффективность кампании только с помощью ТВ для рекламодателя становится сложнее и дороже.

Для построения сегмента аудитории, которая уже видела рекламный креатив на ТВ, агентство использует данные ТВ-смотрения домохозяйств, полученные с IPTV-приставок и OTT-сервисов. На основании полученных данных выстраивается сегмент аудитории для показа рекламы в диджитал, с использованием собственной DSP и рекламной сети MoeVideo. Достоверность прироста аудитории проведённой рекламной кампании подтверждается отчётом исследовательской компании MediaHills (ГК Mediascope).