Агентство Go Mobile стало «Золотым партнером» Transsion в России

Владимир Волков, Head of Partnership Go Mobile:

On-device и OEM каналы отлично показывают себя в решении широкого спектра задач, особенно для клиентов с таргетом на привлечение новых пользователей, в так называемых UA-кампаниях.

С начала 2024 года мы уже успели поработать с Transsion через наш международный филиал. Теперь пришло время укрепить партнерство в Восточной Европе, получив здесь статус «Золотого партнера». Это позволит обогатить наш комплексный подход по эффективной работе с OEM-каналами, предоставить больше вариативности клиентам и эффективно развивать бизнес Transsion в России и СНГ. В следующем году как селлер мы хотим сделать акцент не только на перформанс-размещениях, но и на продаже медийной рекламы. Это будут новые для рынка one-device форматы, проводимые по частным сделкам.