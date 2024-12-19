Агентство Go Mobile стало «Золотым партнером» Transsion в России

Агентство мобильного маркетинга Go Mobile получило статус «Золотого партнера» китайского холдинга Transsion. Эти данные доступны на официальной странице платформы.
Статус даст Go Mobile возможность предоставлять рекламодателям размещение на уникальном инвентаре платформы в больших объемах, что ранее на российском рынке было невозможно.
Владимир Волков, Head of Partnership Go Mobile:
On-device и OEM каналы отлично показывают себя в решении широкого спектра задач, особенно для клиентов с таргетом на привлечение новых пользователей, в так называемых UA-кампаниях.
С начала 2024 года мы уже успели поработать с Transsion через наш международный филиал. Теперь пришло время укрепить партнерство в Восточной Европе, получив здесь статус «Золотого партнера». Это позволит обогатить наш комплексный подход по эффективной работе с OEM-каналами, предоставить больше вариативности клиентам и эффективно развивать бизнес Transsion в России и СНГ. В следующем году как селлер мы хотим сделать акцент не только на перформанс-размещениях, но и на продаже медийной рекламы. Это будут новые для рынка one-device форматы, проводимые по частным сделкам.