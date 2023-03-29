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29.03.2023 в 17:03

Хуманизация российских агентств и брендов при помощи нейросетей

Нейрофлешмоб от «Апрель» поддержали многие игроки рынка

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Далеко не у всех российских компаний, особенно в B2B-сегменте, есть свои собственные маскоты, которые наглядно отражают визуальный образ бренда. Агентство «Апрель» запустило нейрофлешмоб, в рамках которого предложили другим компаниям на рынке создать «свои истинные лица» при помощи Midjourney.

За неделю более 80 компаний поделились в разных соцсетях образами своих брендов и их описаниями, сгенерированными при помощи Midjorney и ChatGPT. В основном это крупные диджитал-агентства, веб-студии и сервисы: Red Collar, Aero, RTA, Creative People, ITECH, Creonit, Only, Admоn, Uplify, Reg.ru, RuTube, QIWI, ЮKassa и другие.

Если бы RTA был человеком, то выглядел бы так: Если бы Depot Branding Agency было человеком, то выглядело бы так: Если бы Aero eCommerce Agency было человеком, то выглядело бы так: Если бы Aim было человеком, то выглядело бы так: Если бы Uplify было человеком, то выглядело бы так: Если бы Reg.ru было человеком, то выглядело бы так: Если бы Repina branding была человеком, то выглядела бы так: Если бы ЮKassa была человеком, то выглядела бы так: Если бы QIWI Russia была человеком, то выглядела бы так: Мужская версия Admon.ai Женская версия Admon.ai Мужская и женская версии SMIT.Studio

Юлия Гулюк, PR-директор агентства «Апрель»:

У каждой компании есть свой неповторимый tone of voice, характер, ценности, миссия. От цветовой гаммы до внутренних процессов — все бренды уникальны, как и люди.

Нам хотелось поделиться нашим образом с миром, и мы решили создать добрый и позитивный инфоповод, который подтолкнёт компании не только включить креативную жилку, но и больше рассказать о себе клиентам и подписчикам. А заодно обменяться аудиториями с коллегами.

Я рада, что рынку зашел наш нейрофлешмоб. Примечательно, что участники не пытались конкурировать, а наоборот, поддерживали друг друга.

«МЕГА Дыбенко» «МЕГА Парнас» «МЕГА Омск»

В агентстве поделились, что вскоре планируют запустить ещё одну похожую инициативу для рынка.

Апрель
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