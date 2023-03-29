Хуманизация российских агентств и брендов при помощи нейросетей

Далеко не у всех российских компаний, особенно в B2B-сегменте, есть свои собственные маскоты, которые наглядно отражают визуальный образ бренда. Агентство «Апрель» запустило нейрофлешмоб, в рамках которого предложили другим компаниям на рынке создать «свои истинные лица» при помощи Midjourney.

За неделю более 80 компаний поделились в разных соцсетях образами своих брендов и их описаниями, сгенерированными при помощи Midjorney и ChatGPT. В основном это крупные диджитал-агентства, веб-студии и сервисы: Red Collar, Aero, RTA, Creative People, ITECH, Creonit, Only, Admоn, Uplify, Reg.ru, RuTube, QIWI, ЮKassa и другие.

Юлия Гулюк, PR-директор агентства «Апрель»: У каждой компании есть свой неповторимый tone of voice, характер, ценности, миссия. От цветовой гаммы до внутренних процессов — все бренды уникальны, как и люди. Нам хотелось поделиться нашим образом с миром, и мы решили создать добрый и позитивный инфоповод, который подтолкнёт компании не только включить креативную жилку, но и больше рассказать о себе клиентам и подписчикам. А заодно обменяться аудиториями с коллегами. Я рада, что рынку зашел наш нейрофлешмоб. Примечательно, что участники не пытались конкурировать, а наоборот, поддерживали друг друга.

В агентстве поделились, что вскоре планируют запустить ещё одну похожую инициативу для рынка.