Меховое небо и глиттерная чашка: Affect создало хромакей-коллекцию для Olmeca

View this post on Instagram

Принты на внезапном мерче Olmeca можно менять в масках Instagram хоть каждую секунду 💎🦖🍋 В нем ты будешь на каждой вечеринке выглядеть по-разному. Хочешь футболку из нашей хромакей-коллекции? ⠀ Тогда откроем секрет: наша маска может разукрасить любую поверхность подходящего цвета, будь то джинсы, стена, небо — что угодно! Главное — яркий цвет объекта и хорошее освещение. ⠀ — Открой нашу маску в своих сторис, перейдя по ссылке в шапке профиля или зайдя во вкладку с масками у нас в профиле. — Найди что-нибудь, что можно заольмечить, выложи свой шедевр в сторис и отметь нас @olmeca.russia с хэштегом #ОЛЬМЕРЧ Каждый день мы смотрим ваши работы, а 30 октября с помощью формулы мы выберем самых клевых участников, которые за это внезапно получат наш мерч. Полные правила конкурса ищи в шапке профиля 😉