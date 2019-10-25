Меховое небо и глиттерная чашка: Affect создало хромакей-коллекцию для Olmeca

В зависимости от настроения, времени суток и вечеринки, на которой можно оказаться совершенно внезапно, пользователи Instagram могут изменить текстуру и цвет брендированных хромакей-футболок в стиле Olmeca. За креативный коцепт и реализацию этой кампании отвечало агентство Affect .
Коммуникационная платформа бренда строится не просто вокруг вечеринок, а вокруг спонтанного веселья. При этом аудитория Olmeca — это флексеры: молодые ребята, которые умеют превратить любое событие во внезапную тусовку. Для этой аудитории самый важный результат вечеринки — это крутые сториз (не было контента — не было вечеринки). Поэтому авторы проекта придумали для них digital-решение, при котором можно «переодеться» несколько раз за одну вечеринку — хромакей-коллекцию мерча Olmeca.
Для проекта были изготовлены реальные футболки ярких контрастных цветов (они выполняют функцию хромакея), в которых можно фотографироваться и накладывать разные паттерны в стиле Olmeca поверх изображения. Обычно для того, чтобы сразу накладывать изображения на хромакей во время съемки, требуются специальные приложения. Авторам проекта удалось упростить процесс: они создали специальные маски в Instagram, которые распознают яркий цвет и мгновенно заменяют его на «внезапные» текстуры.
При этом маски распознают все предметы похожего цвета: можно сделать джинсы с паттерном ковра, глиттерную чашку или даже меховое небо.
Получить мерч можно, поучаствовав в розыгрыше в Instagram-аккаунте Olmeca или в паблике бренда во «ВКонтакте».
Авторы проекта задействовали бота — его активация начинается с фразы «Хочу внезапный мерч». Бот отправляет участнику гифку с одной из текстур и комментарий про вечеринку, на которой пользователь может оказаться в представленном образе. Если подписчик выиграл, бот сразу же сообщает ему об этом.
Проект отвечает тренду в фэшн-индустрии sustainable fashion, демонстрируя digital-решение для разнообразия лука вместо новых покупок.
Мария Чаклина, креативный директор Affect:
Идея проекта возникла, в соответствии с платформой бренда, абсолютно внезапно. На день рождения мы решили устроить фотовечеринку: взяли огромный хромакей, нашли приложение, которое заменяет зеленый на любые фото и видео в режиме реального времени, и завертелось. Шесть часов подряд гости возились с этой тряпкой и делали кучу странных сториз. Потом мы стали заворачиваться в нее, как в платье или плащ, продолжая подставлять безумные картинки.
Вовлекающий эффект механики было невозможно не заметить. А личные аккаунты взорвались вопросами «как вы это делаете?». Так родилась идея сделать хромакей-мерч для Olmeca. Но нужно было найти более изящное решение, чем платное приложение для фотографов…
Несколько штормингов спустя мы придумали механику с масками Instagram. Оставалось только понять, возможно ли это технически. Наша команда как раз занималась бета-тестированием масок на платформе соцсети и имела доступ ко всей необходимой информации. Оказалось, что задать кодовый цветовой диапазон действительно можно. Всё сошлось.
Алена Ковальчук, Strategy Director Affect:
Этот проект мне очень нравится тем, что он создает что-то реально интересное для ЦА, а не то, что нужно только бренду в его бренд-реальности.
Пока мы готовили проект к запуску, digital-вещи уже стали настоящим трендом, но это еще больше подтвердило его востребованность.
Порадовало, что защита у клиента превратилась во внезапную вечеринку: все смеялись и примеряли на себя дикие паттерны. Вообще круто работать с такой клиентской командой, которая доверяет агентству, имеет свое четкое видение и способствует тому, чтобы такие проекты случались!
Состав творческой группы:
Olmeca (клиент):
Анна Ершанская — Marketing Manager
Ирина Мошева — Olmeca Senior Brand Manager
Артём Емельшин — Olmeca Brand Manager
Катя Шелест — Head of Digital & CRM
Полина Загребина — CRM менеджер
Илона Васильева — Digital Specialist
Affect (агентство):
Марина Дроздова, Виктория Лим — Client Services Team
Мария Чаклина — Creative Director
Алена Ковальчук — Strategy Director
Евгений Желтовский, Мария Голуб — Copywriters
Егор Голополосов — Art Director
Ярослав Ефанов — Executive SMM Director
Александра Тихонова — SMM Project Manager
Александр Власов — Production Director
Ярослав Турецкий — Designer
Нина Шарутина — Marketing Communications Director
Диана Тугучева, Дарья Бычкова — Marketing Communications Team