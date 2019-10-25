Меховое небо и глиттерная чашка: Affect создало хромакей-коллекцию для Olmeca

В зависимости от настроения, времени суток и вечеринки, на которой можно оказаться совершенно внезапно, пользователи Instagram могут изменить текстуру и цвет брендированных хромакей-футболок в стиле Olmeca. За креативный коцепт и реализацию этой кампании отвечало агентство Affect .

Коммуникационная платформа бренда строится не просто вокруг вечеринок, а вокруг спонтанного веселья. При этом аудитория Olmeca — это флексеры: молодые ребята, которые умеют превратить любое событие во внезапную тусовку. Для этой аудитории самый важный результат вечеринки — это крутые сториз (не было контента — не было вечеринки). Поэтому авторы проекта придумали для них digital-решение, при котором можно «переодеться» несколько раз за одну вечеринку — хромакей-коллекцию мерча Olmeca.

Для проекта были изготовлены реальные футболки ярких контрастных цветов (они выполняют функцию хромакея), в которых можно фотографироваться и накладывать разные паттерны в стиле Olmeca поверх изображения. Обычно для того, чтобы сразу накладывать изображения на хромакей во время съемки, требуются специальные приложения. Авторам проекта удалось упростить процесс: они создали специальные маски в Instagram, которые распознают яркий цвет и мгновенно заменяют его на «внезапные» текстуры.

При этом маски распознают все предметы похожего цвета: можно сделать джинсы с паттерном ковра, глиттерную чашку или даже меховое небо.

Получить мерч можно, поучаствовав в розыгрыше в Instagram-аккаунте Olmeca или в паблике бренда во «ВКонтакте».

Авторы проекта задействовали бота — его активация начинается с фразы «Хочу внезапный мерч». Бот отправляет участнику гифку с одной из текстур и комментарий про вечеринку, на которой пользователь может оказаться в представленном образе. Если подписчик выиграл, бот сразу же сообщает ему об этом.

Проект отвечает тренду в фэшн-индустрии sustainable fashion, демонстрируя digital-решение для разнообразия лука вместо новых покупок.

Мария Чаклина, креативный директор Affect: Идея проекта возникла, в соответствии с платформой бренда, абсолютно внезапно. На день рождения мы решили устроить фотовечеринку: взяли огромный хромакей, нашли приложение, которое заменяет зеленый на любые фото и видео в режиме реального времени, и завертелось. Шесть часов подряд гости возились с этой тряпкой и делали кучу странных сториз. Потом мы стали заворачиваться в нее, как в платье или плащ, продолжая подставлять безумные картинки. Вовлекающий эффект механики было невозможно не заметить. А личные аккаунты взорвались вопросами «как вы это делаете?». Так родилась идея сделать хромакей-мерч для Olmeca. Но нужно было найти более изящное решение, чем платное приложение для фотографов… Несколько штормингов спустя мы придумали механику с масками Instagram. Оставалось только понять, возможно ли это технически. Наша команда как раз занималась бета-тестированием масок на платформе соцсети и имела доступ ко всей необходимой информации. Оказалось, что задать кодовый цветовой диапазон действительно можно. Всё сошлось.

Алена Ковальчук, Strategy Director Affect: Этот проект мне очень нравится тем, что он создает что-то реально интересное для ЦА, а не то, что нужно только бренду в его бренд-реальности. Пока мы готовили проект к запуску, digital-вещи уже стали настоящим трендом, но это еще больше подтвердило его востребованность. Порадовало, что защита у клиента превратилась во внезапную вечеринку: все смеялись и примеряли на себя дикие паттерны. Вообще круто работать с такой клиентской командой, которая доверяет агентству, имеет свое четкое видение и способствует тому, чтобы такие проекты случались!

Состав творческой группы:

Olmeca (клиент):

Анна Ершанская — Marketing Manager

Ирина Мошева — Olmeca Senior Brand Manager

Артём Емельшин — Olmeca Brand Manager

Катя Шелест — Head of Digital & CRM

Полина Загребина — CRM менеджер

Илона Васильева — Digital Specialist

Affect (агентство):

Марина Дроздова, Виктория Лим — Client Services Team

Мария Чаклина — Creative Director

Алена Ковальчук — Strategy Director

Евгений Желтовский, Мария Голуб — Copywriters

Егор Голополосов — Art Director

Ярослав Ефанов — Executive SMM Director

Александра Тихонова — SMM Project Manager

Александр Власов — Production Director

Ярослав Турецкий — Designer

Нина Шарутина — Marketing Communications Director

Диана Тугучева, Дарья Бычкова — Marketing Communications Team