Weborama Campaign Manager и верификатор Adloox продолжают работу на российском рынке

В настоящий момент многие рекламодатели и рекламные агентства сталкиваются с нестабильностью и ограничениями работы глобальных адсервинговых систем и верификаторов. Weborama Campaign Manager (WCM) в интеграции с технологией Adloox — одно из немногих европейских решений в области аудита качества рекламных размещений, которое остаётся доступным для российских пользователей.

Представители Weborama Russia (российское юрлицо OOO «ИЭС») отмечают, что весь технологический стек компании, включая WCM, продолжает свою работу в полном объёме. В соответствии с 152-ФЗ «О персональных данных» компания использует российскую инфраструктуру («Яндекс.Облако») для работы с данными на территории РФ. Это позволяет обеспечить бесперебойную работу платформы вне зависимости от накладываемых ограничений. Отдельно подчеркнём, что команда разработчиков и поддержка адсервинговой системы находится в России и обеспечивает функционирование сервисов, в том числе для зарубежных подразделений Weborama, развивая платформу в соответствии с актуальными задачами российских и европейских рекламодателей.

Технический директор Weborama Russia Наталья Лифатова ответила на наиболее часто поступающие, особенно в последние недели, вопросы рекламодателей по работе платформы.

Что позволяет Weborama продолжать стабильно работать на российском рынке?

Мы полностью локализованы как на уровне инфраструктуры, так и на уровне команды и клиентской поддержки. Трекер WCM использует домен в «.RU» зоне и производит загрузку с серверов, расположенных в РФ. Данные о рекламных размещениях хранятся на российских серверах в платформе «Яндекс.Облако», которая имеет аттестат соответствия ИСПДн требованиям безопасности информации и персональных данных.

Какой список площадок принимает трекер Weborama?

Weborama сертифицирована всеми российскими площадками и интегрирована с большинством технологических платформ, а также, наряду с Mediascope, является официально аккредитованным партнёром «Яндекса».

Может ли Weborama измерять post-view?

Удобный конструктор отчётности WCM позволяет выбрать необходимые разрезы аналитики и метрики, в том числе есть отдельный блок, посвящённый замеру конверсий, включая post-view с возможностью настраивания атрибуционного окна, замером уникальных конверсий и среднего времени до совершения конверсии.

Дополнительно реализован модуль атрибуционного моделирования с 8 преднастроенными моделями атрибуции. За счёт интеграции с партнёрами среди телеком-операторов, e-commerce и исследовательских агентств доступно проведение независимых исследований Brand Lift и Sales Lift.

Доступны ли возможность верификации невалидного трафика и анализа Brand Safety с помощью зарубежной технологии Adloox?

Интеграция инструмента Weborama Campaign Manager с технологией Adloox по-прежнему позволяет в полной мере верифицировать трафик на предмет фрода и Brand Safety в соответствии с международными стандартам MRC и TAG.

Сотрудничество с вендором реализовано на глобальном уровне во Франции, что позволяет клиентам проводить все расчёты через российское юрлицо ООО «ИЭС» и использовать сервис в России. Кроме этого, используемая технология имеет возможность работать на российском домене.

Есть ли возможность сделать связку между веб-аналитикой и аудиторией, которая контактировала в рамках кампаний?

Да, есть возможность связывать идентификаторы Weborama с идентификаторами системы веб-аналитики через построение таблицы соответствия.

Насколько устойчиво компания чувствует себя в текущей ситуации?

Последние недели мы наблюдаем приток клиентов по ряду услуг, включая аудит рекламных размещений. В наших продуктах по умолчанию заложена возможность масштабирования, мы готовы к кратным увеличениям нагрузки без потери качества.

Сложившаяся ситуация не повлияла на согласованное на 2022 год развитие наших инструментов — запросы и вызовы рынка, в том числе отмена 3rd party cookies, остаются приоритетными задачами.

И самое главное — мы не теряем связь с зарубежными подразделениями Weborama, которые продолжают нам транслировать свою экспертизу и наработки в сфере инновационных рекламных технологий.