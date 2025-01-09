AdSee теперь Cloud Buying: сервис сменил позиционирование

Иван Кузьмичев, основатель сервиса AdSee:

Когда рождался AdSee, мы шли по пути безликого сервиса, отрекая прошлый мощный агентский опыт, который зачем-то хотели скрыть. Спустя некоторое время мы поняли, что рынку нужна наша экспертиза и наш бэкграунд, поэтому изменили позиционирование и переписали стратегию.

Теперь мы не скрываем, что Cloud Buying — это продукт агентства «Практика Медиа», основатели которого за короткий срок разработали сервис, включающий то, чего, по их мнению, не хватало конкурентам.