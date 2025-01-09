Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Digital-агентство Red Digital

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
09.01.2025 в 15:20

AdSee теперь Cloud Buying: сервис сменил позиционирование

Новое название отражает специфику компании

1

На днях сервис AdSee стал сервисом облачной закупки рекламы Cloud Buying , изменив позиционирование и дав старт новой нише рынка. Об этом Sostav рассказали представители компании.

Cloud Buying реализует умную облачную закупку рекламы: клиент загружает «в облако» свою задачу, а «скачивает» реальный результат — такой принцип у многих облачных сервисов. Основатели автоматизировали все, что нужно было автоматизировать, и делают руками то, что требует человеческого подхода, сочетая крафт и технологии для получения максимального результата. Название AdSee, по словам представителей компании, не отражало этой специфики и было «несколько бледным».

Иван Кузьмичев, основатель сервиса AdSee:

Когда рождался AdSee, мы шли по пути безликого сервиса, отрекая прошлый мощный агентский опыт, который зачем-то хотели скрыть. Спустя некоторое время мы поняли, что рынку нужна наша экспертиза и наш бэкграунд, поэтому изменили позиционирование и переписали стратегию.

Теперь мы не скрываем, что Cloud Buying — это продукт агентства «Практика Медиа», основатели которого за короткий срок разработали сервис, включающий то, чего, по их мнению, не хватало конкурентам.

Сервис заявляет о себе не просто как о бренде, но и как о полноценной технологии или самостоятельной методике. По словам представителей компании, главным посылом при разработке было то, что не всё в процессе закупки нужно автоматизировать, продолжая делать некоторые вещи руками и головой.

Cloud Buying
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Брендинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.