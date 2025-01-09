AdSee теперь Cloud Buying: сервис сменил позиционирование

На днях сервис AdSee стал сервисом облачной закупки рекламы Cloud Buying , изменив позиционирование и дав старт новой нише рынка. Об этом Sostav рассказали представители компании.
Cloud Buying реализует умную облачную закупку рекламы: клиент загружает «в облако» свою задачу, а «скачивает» реальный результат — такой принцип у многих облачных сервисов. Основатели автоматизировали все, что нужно было автоматизировать, и делают руками то, что требует человеческого подхода, сочетая крафт и технологии для получения максимального результата. Название AdSee, по словам представителей компании, не отражало этой специфики и было «несколько бледным».
Иван Кузьмичев, основатель сервиса AdSee:
Когда рождался AdSee, мы шли по пути безликого сервиса, отрекая прошлый мощный агентский опыт, который зачем-то хотели скрыть. Спустя некоторое время мы поняли, что рынку нужна наша экспертиза и наш бэкграунд, поэтому изменили позиционирование и переписали стратегию.
Теперь мы не скрываем, что Cloud Buying — это продукт агентства «Практика Медиа», основатели которого за короткий срок разработали сервис, включающий то, чего, по их мнению, не хватало конкурентам.
Сервис заявляет о себе не просто как о бренде, но и как о полноценной технологии или самостоятельной методике. По словам представителей компании, главным посылом при разработке было то, что не всё в процессе закупки нужно автоматизировать, продолжая делать некоторые вещи руками и головой.