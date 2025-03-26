Admetrix переводит рекламные каталоги на стандарты Mediascope

Admetrix в качестве индустриального измерителя наружной рекламы продолжает развивать сервисы для работы с данными. Так, с 26 марта компания начинает переход на стандарты Mediascope: данные в каталогах обеих компаний будут описаны по единому принципу. Такой подход позволит клиентам сопоставлять данные о размещениях в наружной рекламе и в других медиаканалах в единой системе координат.

Стандартизация каталогов — логичный шаг в развитии индустриальных измерений наружной рекламы, продиктованный запросом индустрии на повышение прозрачности OOH-сегмента.

Процесс объединения каталогов будет проходить в каждом проекте в несколько этапов. В первую очередь стандартизация коснется базы «Традиционного мониторинга», который фиксирует 95% рекламных конструкций, размещенной рекламы и объемы аудитории в 63 городах России и более чем 60 городах Московской области. Клиентам будут доступны для анализа 67 товарных категорий. Исторические данные также будут отображаться с использованием значений из каталогов Mediascope.

В дальнейшем по новому принципу будут описаны каталоги Admetrix для базы «Оперативного мониторинга». Данные будут доступны в привычном для клиентов веб-сервисе ASAP.

Генеральный директор Admetrix Илья Шершуков: Описание каталогов наружной рекламы по принципам Mediascope — важный шаг в выстраивании полноценной системы кросс-медиа измерений в России. Стандартизация описаний рекламы делает работу с данными удобнее, экономит время и позволяет избежать расхождений, связанных с применением разных справочников в процессе описания рекламы.

Директор по развитию Mediascope Михаил Зотов: Переход на единые стандарты является очередным шагом в развитии проекта по мониторингу наружной рекламы. Использование стандартов Mediascope в части каталогов рекламы — ответ на запросы индустрии, он сделает более эффективным процесс сопоставления данных мониторинга наружной рекламы с данными по другим медиа.

Об Admetrix

Admetrix — поставщик данных мониторинга рынка наружной рекламы и аудиторных данных.

Продукты и исследования Admetrix:

«Оперативный мониторинг».

«Традиционный мониторинг».

«Объемы аудитории рекламных конструкций и профиль аудитории».

Кросс-сегментное исследование потенциальной аудитории наружной, транзитной и индор-рекламы.

Компания специализируется на работе с картами, геоинформационными системами и данными, на основе которых рассчитываются аудиторные характеристики рекламных конструкций и рекламных кампаний. Admetrix также проводит аудит размещения и оценку эффективности рекламы с помощью опросов. C 2021 года входит в группу компаний Mediascope.

Admetrix является членом Ассоциации Коммуникационных Агентств России и Ассоциации развития интерактивной рекламы. Ранее мы писали что компания стала ежедневно поставлять мониторинговые данные по цифровым и классическим OOH-конструкциям.