Admetrix начала ежедневно поставлять мониторинговые данные по цифровым и классическим OOH-конструкциям

С 1 ноября в «Оперативной базе мониторинга» индустриального измерителя ADMETRIX стала доступна информация по каждому дню рекламной кампании с учётом всех особенностей размещения: схемы вещания и типа смены изображения, а также продолжительности в рамках календарного месяца. В базе фиксируются любые выходы, включая алгоритмические. При этом классические и цифровые конструкции объединены в единую систему расчёта.

Клиенты могут оперативно и детально отслеживать ход кампаний и получать независимый отчёт в виде эфирной справки, обобщающей данные по классическим и цифровым конструкциям, в том числе информацию о старте и окончании рекламных кампаний на основе статуса монтажа и демонтажа. Помимо этого, в базе доступны данные о бюджетах размещений на основе прайс-листов операторов.

Обновлённый продукт «Оперативная база мониторинга» позволяет получать данные гораздо быстрее. Для сравнения, в «Традиционном мониторинге» — более раннем продукте Admetrix, который формируется посредством объездов инвентаря — данные по классическим и цифровым конструкциям поставляются после 25 числа месяца, следующего за отчётным, при этом не по каждому дню кампании, а за месяц целиком.

Поставка аудиторных данных в обновлённом проекте Admetrix «Оперативная база мониторинга» теперь тоже ускорилась: они доступны единым массивом с 8 по 12 число месяца, следующего за отчётным.

Ускорение сроков поставки и посуточная детализация отчётности достигается за счёт сбора данных с логов операторов-участников проекта. Технологичный подход повышает прозрачность измерений и растит уровень доверия между игроками рынка.

Павел Суржанский, директор по развитию Департамента медиа Wildberries&Russ: Российский рынок ООН-рекламы в последние годы стремительно развивается, и Группа Russ является лидером по внедрению инноваций в отрасли. Мы рады быть первым оператором, чьи данные будут представлены рынку в таком значимом развитии продуктов индустриального измерителя. Оперативный мониторинг делает полностью прозрачными любые кампании — как на цифровых, так и на классических конструкциях, и «наружка» становится одним из самых контролируемых и прозрачных медиа. Новый продукт позволяет измерять медиавоздействие на потребителя вплоть до часового интервала — особенно актуален такой подход для растущего сегмента алгоритмических цифровых закупок.