Admetrix переводит каталоги «Оперативного мониторинга» на стандарты Mediascope

С 28 апреля измеритель наружной рекламы ADMETRIX переводит рекламные каталоги «Оперативного мониторинга» на стандарты Mediascope. Теперь все данные в сервисах мониторинга OOH-кампаний будут описаны по единым принципам. Об этом Sostav сообщили в компании.

Мера позволит обеспечить рынок сопоставимыми данными для комплексного анализа наружной рекламы в единой системе координат с другими медиаканалами, подчеркнули в Admetrix.

Процесс перехода проходит последовательно, без изменения привычной логики предоставления данных и принципов работы в веб-сервисе ASAP. В обновленную систему интегрированы 67 товарных категорий, а все исторические данные приведены в соответствие со стандартами Mediascope для обеспечения преемственности аналитики.

Генеральный директор Admetrix Илья Шершуков: Совершенствование измерительных продуктов — ключевой приоритет компании Admetrix. Перевод «Оперативного мониторинга» на стандарты Mediascope — важный этап в создании целостной системы медиаизмерений, которая значительно упростит процесс медиапланирования и повысит точность оценки рекламных кампаний.

Ранее переход на стандарты Mediascope также затронул базу «Традиционного мониторинга», которая фиксирует 95% рекламных конструкций, размещенной рекламы и объемы аудитории в 63 российских городах и более чем 60 городах Московской области.