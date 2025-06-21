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18+
21.06.2025 в 15:24

Adidas выпустил коллекцию London Originals в честь Уимблдона

Бренд представляет новую линейку, вдохновленную легендами корта

Adidas анонсировал запуск новой коллекции London Originals, приуроченной к Уимблдонскому турниру. Линейка объединяет элементы классического теннисного стиля 1970-х годов, современные технологии и отсылки к историческим моментам бренда на кортах All England Club. Особую дань в коллекции отдали Стэну Смиту — победителю Уимблдона 1972 года, чье имя стало синонимом «белой классики» Adidas.

По словам представителей компании, эстетика коллекции строится на узнаваемых силуэтах с тонкими винтажными деталями — от аргайловых узоров до фирменного трилистника и контрастных молний. Всего в линейку вошли 36 предметов: теннисные платья, рубашки-поло, бомберы, аксессуары и спортивная обувь, выполненные в палитре белого, зеленого и вишневого — традиционных цветов Уимблдона.

Одежда оснащена технологией CLIMACOOL, обеспечивающей вентиляцию и отвод влаги. Это позволяет поддерживать комфортную температуру тела даже во время интенсивной игры, сохраняя при этом легкость и мобильность — как на корте, так и в городе.

Лицами кампании стали действующие теннисисты и молодые инфлюенсеры, транслирующие дух «тихой роскоши» на корте.

Adidas продолжает курс на возрождение спортивной ностальгии в актуальной форме: винтажные силуэты, технологичность и эмоциональный брендинг становятся ключевыми точками роста в стратегиях ведущих игроков fashion-сегмента.

Adidas выпустил коллекцию London Originals в честь Уимблдона Adidas выпустил коллекцию London Originals в честь Уимблдона Adidas выпустил коллекцию London Originals в честь Уимблдона Adidas выпустил коллекцию London Originals в честь Уимблдона Adidas выпустил коллекцию London Originals в честь Уимблдона Adidas выпустил коллекцию London Originals в честь Уимблдона Adidas выпустил коллекцию London Originals в честь Уимблдона
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