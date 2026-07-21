Adidas увеличил продажи футболок ЧМ в четыре раза

Adidas значительно нарастил продажи продукции, связанной с чемпионатом мира по футболу. Так, производитель продал в четыре раза больше игровых футболок, чем на предыдущем турнире, а продажи официальных мячей выросли вдвое. В Adidas ожидают, что общая выручка от продукции, связанной с чемпионатом мира, составит около €1,5 млрд, включая повседневную одежду с символикой соревнований.

Немецкий производитель также получил заметное маркетинговое преимущество над главным конкурентом Nike. В финале чемпионата мира встретились сборные Испании и Аргентины, и обе команды выступали в экипировке Adidas. При этом наибольшим спросом пользовались футболки сборной Мексики. Кроме того, бренд обеспечивал формой судей турнира.

Успех Adidas на футбольном турнире отразился и на интересе инвесторов. С начала чемпионата мира акции компании выросли примерно на 4,6%, достигнув максимального уровня за восемь месяцев. Для сравнения, бумаги Nike за тот же период прибавили около 1,4%, а с начала года акции американского бренда значительно снизились. Аналитики отмечают, что неудачные выступления некоторых команд в экипировке Nike, включая Бразилию и Францию, ограничили маркетинговый эффект компании.

Эксперты ожидают, что чемпионат мира поможет Adidas улучшить квартальные показатели и повысить прогноз на 2026 год. Футбольный успех способен усилить позиции бренда даже на американском рынке, где компания традиционно уступала Nike. В Adidas также рассчитывают сохранить положительный эффект от чемпионата после завершения турнира.

Ранее сообщалось, что Coca-Cola возглавила рейтинг самых успешных спонсоров ЧМ-2026