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30.03.2023 в 10:15

Adidas отказался от претензий к Black Lives Matter из-за трёхполосного логотипа

Ранее спортивный бренд потребовал не регистрировать товарный знак организации

Производитель спортивной одежды и обуви adidas решил отказаться от претензий к фонду общественного движения Black Lives Matter (BLM), который подал заявку на регистрацию логотипа с тремя параллельными полосами. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к компании.

По словам собеседника агентства, руководство adidas опасается, что действия бренда будут истолкованы как возражения против самой идеи движения BLM, поддерживающего афроамериканцев.

На этой неделе adidas обратился в Управление по патентам и торговым знакам США с требованием отклонить заявку на логотип с изображением трёх чёрно-жёлтых параллельных полос, который регистрирует фонд BLM.

Причиной стал дизайн эмблемы, которая, как ранее отмечали в adidas, будет ассоциироваться с собственным логотипом бренда и «может ввести общественность в заблуждение».

adidas Бренд товарный знак Black Lives Matter
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