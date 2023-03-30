Adidas отказался от претензий к Black Lives Matter из-за трёхполосного логотипа

Производитель спортивной одежды и обуви adidas решил отказаться от претензий к фонду общественного движения Black Lives Matter (BLM), который подал заявку на регистрацию логотипа с тремя параллельными полосами. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к компании.

По словам собеседника агентства, руководство adidas опасается, что действия бренда будут истолкованы как возражения против самой идеи движения BLM, поддерживающего афроамериканцев.

На этой неделе adidas обратился в Управление по патентам и торговым знакам США с требованием отклонить заявку на логотип с изображением трёх чёрно-жёлтых параллельных полос, который регистрирует фонд BLM.

Причиной стал дизайн эмблемы, которая, как ранее отмечали в adidas, будет ассоциироваться с собственным логотипом бренда и «может ввести общественность в заблуждение».