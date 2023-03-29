Adidas обвинил Black Lives Matter в нарушении прав на его трёхполосный логотип

Производитель спортивной одежды и обуви adidas обратился в Управление по патентам и торговым знакам США с просьбой отклонить заявку на логотип с изображением трёх параллельных полос, который пытается зарегистрировать фонд общественного движения Black Lives Matter (BLM). В adidas сочли, что дизайн регистрируемой эмблемы в чёрно-желтую полоску будет ассоциироваться с собственным логотипом бренда и «может ввести общественность в заблуждение». Об этом сообщает агентство Reuters.

В заявлении adidas настаивает, что компания использует свой логотип с 1952 года, и за 70 лет он приобрёл «международную известность и широкое общественное признание». Тогда как эмблема BLM «состоит из трёх полос, которые сходны до степени смешения с трёхполосным знаком по внешнему виду и общему коммерческому впечатлению», говорится в документе. Кроме того, в компании опасаются, что покупатели могут предположить, что BLM связана или спонсируется adidas.

Как отмечает агентство, с 2008 года компания подала более 90 судебных исков и подписала более 200 мировых соглашений, связанных с торговой маркой three-stripe. Одним из последних разбирательств стало судебное дело с модным домом дизайнера Тома Брауна. Американский модельер отстоял право использовать полоски в логотипе. Браун смог доказать, что четыре полоски на эмблеме не ассоциируются у покупателей со спортивным брендом.

Adidas подал судебный иск против Thom Browne в 2021 году. Компания требовала от модного дома выплатить около $8 млн в качестве возмещения ущерба и прибыли.

Ранее adidas отчитался о чистом убытке в €512 млн по итогам четвёртого квартала 2022 года. Отмечалось, что резкое ухудшение показателей вызвано разрывом контракта с рэпером Канье Уэстом из-за его антисемитских высказываний. Adidas прекратил производство товаров линейки Yeezy, созданной в коллаборации с музыкантом.