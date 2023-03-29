Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

WIM.Agency
Дарья Гусева | Agenda PR Agency
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.03.2023 в 09:15

Adidas обвинил Black Lives Matter в нарушении прав на его трёхполосный логотип

Спортивный бренд попросил не регистрировать товарный знак организации

3

Производитель спортивной одежды и обуви adidas обратился в Управление по патентам и торговым знакам США с просьбой отклонить заявку на логотип с изображением трёх параллельных полос, который пытается зарегистрировать фонд общественного движения Black Lives Matter (BLM). В adidas сочли, что дизайн регистрируемой эмблемы в чёрно-желтую полоску будет ассоциироваться с собственным логотипом бренда и «может ввести общественность в заблуждение». Об этом сообщает агентство Reuters.

В заявлении adidas настаивает, что компания использует свой логотип с 1952 года, и за 70 лет он приобрёл «международную известность и широкое общественное признание». Тогда как эмблема BLM «состоит из трёх полос, которые сходны до степени смешения с трёхполосным знаком по внешнему виду и общему коммерческому впечатлению», говорится в документе. Кроме того, в компании опасаются, что покупатели могут предположить, что BLM связана или спонсируется adidas.

Как отмечает агентство, с 2008 года компания подала более 90 судебных исков и подписала более 200 мировых соглашений, связанных с торговой маркой three-stripe. Одним из последних разбирательств стало судебное дело с модным домом дизайнера Тома Брауна. Американский модельер отстоял право использовать полоски в логотипе. Браун смог доказать, что четыре полоски на эмблеме не ассоциируются у покупателей со спортивным брендом.

Adidas подал судебный иск против Thom Browne в 2021 году. Компания требовала от модного дома выплатить около $8 млн в качестве возмещения ущерба и прибыли.

Ранее adidas отчитался о чистом убытке в €512 млн по итогам четвёртого квартала 2022 года. Отмечалось, что резкое ухудшение показателей вызвано разрывом контракта с рэпером Канье Уэстом из-за его антисемитских высказываний. Adidas прекратил производство товаров линейки Yeezy, созданной в коллаборации с музыкантом.

adidas спортивный бренд три полоски
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.