95% рынка ИИ заняли всего пять компаний

Рынок искусственного интеллекта (ИИ) в России по итогам 2025 года может составить 1,9 трлн руб. При этом 95% рынка придется всего на пять крупнейших IT-компаний, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Smart Ranking.

В 2024 году совокупная выручка 150 ведущих игроков на рынке ИИ составила почти 1,5 трлн руб. (прирост около 25% к предыдущему году). В этом году рост ожидается на уровне 25−30%.

Лидером по доходам по итогам прошлого года стал «Яндекс» с 500 млрд руб., показав рост почти на 50%. Следом идут «Сбер» с 400 млрд (+14%), «Т-Технологии» («Т-Банк») — 350 млрд (+16%), а также VK и «Лаборатория Касперского» с выручкой в 119 млрд и более 49 млрд руб. соответственно.

Эксперты отмечают, что концентрация рынка в руках пяти лидеров объясняется их миллиардными инвестициями в вычислительные мощности, наличием уникальных массивов данных и возможностью интегрировать ИИ-продукты в развитые экосистемы. Для малого и среднего бизнеса выжить на этом поле возможно лишь за счет узкой специализации, полагают они.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года иностранные компании наняли порядка 5 тыс. российских IT-специалистов, что в два раза больше, чем в 2023 году. Среди наиболее активных работодателей — китайские Huawei, Alibaba и Tencent