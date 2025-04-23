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18+
23.04.2025 в 06:10

Пять тысяч российских IT-специалистов перешли в иностранные компании

Среди наиболее активных работодателей — китайские Huawei и Alibaba

По итогам прошлого года иностранные компании наняли порядка 5 тыс. российских IT-специалистов, что в два раза больше, чем в 2023 году. Среди наиболее активных работодателей — китайские Huawei, Alibaba и Tencent, сообщает «Коммерсант».

В прошлом году на рынке рекрутинга активизировались и европейские SAP, Delivery Hero и американские Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), Amazon, OpenAI. Они нанимают напрямую или через филиалы в Армении, Грузии, Сербии.

Директор консорциума «Базис» Арсений Брыкин рассказал, что за 2024 год в иностранные компании было трудоустроено «несколько тысяч» российских IT-сотрудников. При этом компании не только напрямую нанимают сотрудников в качестве фрилансеров, но и заключают договоры оказания услуг, когда «коллективы российских инженеров фактически работают над задачами зарубежных вендоров, не меняя своей юрисдикции».

В Минцифры подчеркивают, что речь идет о частных случаях и массового характера ситуация не несет.

Эксперты отмечают, что активный рекрутинг российских кадров происходит в том числе из-за привлекательности зарплаты в валюте, восстановления IT-рынка в Азии и англоязычных странах. В условиях глобального дефицита кадров российские специалисты остаются привлекательными.

Ранее сообщалось, что интерес иностранных соискателей к российскому рынку труда также растет, особенно среди управленцев и высококвалифицированных специалистов. Тренд стал заметен с середины 2024 года и продолжает усиливаться.

Кадры IT-специалист
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