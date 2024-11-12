Минпромторг: услугами маркетплейсов пользуются 84% россиян

Около 84% россиян пользуются услугами маркетплейсов, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов, ссылаясь на данные по состоянию на ноябрь 2024 года. Выдержки из выступления чиновника на форуме «Всемирный день качества» публикует ТАСС.

Чекушов отметил, что сейчас важно «выработать единую стратегию» по развитию маркетплейсов. И присвоение онлайн-площадкам статуса «доверенных» — часть этой стратегии.

Также во время форума были представлены результаты исследования Центра изучения потребительского поведения Роскачества. Согласно опросу, каждый пятый респондент столкнулся с трудностями при покупках на онлайн-платформах. Наиболее частыми проблемами стали получение бракованного товара (29,3%), несоответствие характеристик продукции описаниям на сайте (28,8%), а также сложности с возвратом или обменом покупки (21,1%).

Кроме того, в Роскачестве указали, что 95% респондентов при выборе товаров обращают внимание на рейтинги и отзывы, но 85% сомневаются в их правдивости, предполагая завышение оценок. Примерно 36% участников опроса получали предложения оставить положительный отзыв взамен на какие-либо бонусы.

Ранее аналитики компании «Ашманов и партнёры» выяснили, что почти две трети опрошенных российских покупателей стали читать отзывы чаще, чем годом ранее. Интерес к чужим мнениям о товарах продолжает расти, особенно среди женской, молодежной и низкодоходной групп потребителей.