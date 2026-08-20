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20.08.2026 в 08:00

82% россиян столкнулись с проблемами доступа к российским сайтам

18% не смогли оплатить услуги или оформить документы

Около 82% россиян за последние три месяца сталкивались с проблемами при открытии некоторых российских сайтов через зарубежные браузеры и приложения. 71% опрошенных заметили, что российские интернет-сервисы стали работать менее стабильно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование TelecomDaily.

Чаще всего с проблемами сталкивались 35% респондентов, еще 28% — иногда, 19% — редко. У 18% таких проблем не возникало. Среди тех, кто столкнулся с трудностями, 18% заявили, что это мешало им решать повседневные вопросы, например оплачивать услуги или оформлять документы.

Главным риском пользователи считают полную или частичную потерю доступа к важным сайтам — этого опасаются 50% опрошенных. Еще 44% беспокоит медленная работа сайтов, 43% — фишинг, а 35% — возможная утечка данных.

Ранее сообщалось, что сайты «Сбера», Альфа-банка, ВТБ, ПСБ и других банков перестали нормально открываться в некоторых зарубежных браузерах. Причиной мог стать отзыв зарубежных SSL-сертификатов.

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