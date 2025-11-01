Большинство опрошенных россиян при выборе работодателя придают отзывам большое значение. Кандидаты обращают внимание не только на общую оценку, но и на детали: атмосферу в коллективе, стиль управления и реальные условия работы. 80% соискателей не доверяют компаниям без отзывов. Об этом говорится в исследовании Dream Job, которое есть в распоряжении Sostav.

43% респондентов меняли мнение об организации благодаря тому, как она отвечает на комментарии. 72% сравнивали своего текущего работодателя с конкурентами по отзывам, чтобы оценить условия и репутацию. 60% продолжают мониторить комментарии даже тогда, когда не ищут работу, каждый восьмой делает это на постоянной основе.

Для начинающих специалистов и тех, кто сталкивался с обманом работодателей, негативные отзывы особенно значимы. Опытные претенденты реагируют спокойнее, но также обращают внимание на обратную связь.

83% соискателей особо выделяют отзывы, где указаны как плюсы, так и минусы, а также комментарии, совпадающие с личными ожиданиями или подтвержденные рекомендациями знакомых. Только негативные комментарии важны для 8,6%, только позитивные — для 8%.

35% интервьюируемых ориентируются на мнения о компании за последние три-пять месяцев, около 40% — на оставленные в течение последнего года.

Кандидаты изучают информацию на hh.ru, Dream Job, в комментариях к продукции компании и на нишевых форумах.

60% опрошенных воспринимают отсутствие отзывов о компании как тревожный сигнал. В таком случае 34% обращаются к картографическим платформам для поиска визуальных деталей: фотографий офисов, географического расположения, внешнего вида здания и других сигналов, которые помогут составить впечатление.

Вторым фактором доверия после отзывов являются рекомендации знакомых, друзей и контактов из профессионального круга. Для 78% респондентов они часто служат подтверждением или опровержением информации, найденной в интернете.

Соискатели также смотрят на общение с HR: 47% отмечают, что стиль переписки, тон разговора и манера задавать вопросы позволяют понять уровень организации и решить, стоит ли тратить время на собеседование.

Дополнительный фактор доверия — готовность работодателя к открытому диалогу. 48% кандидатов положительно оценивают предоставление контакта для связи и возможность напрямую обсуждать вопросы. 24% начали напрямую использовать отзывы в разговоре на интервью.

Деньги важны, но многие кандидаты готовы снижать планку ради атмосферы. По словам респондентов, токсичный коллектив или авторитарный руководитель способны перечеркнуть высокий оклад. Для многих атмосфера и уважительное отношение оказываются фильтром, через который они принимают решение, работать в компании или нет.

32% соискателей заявили, что негативные комментарии могут подтолкнуть их к уходу из компании. 77% хотя бы раз сталкивались с тем, что условия работы оказались хуже заявленных.

Исследование включает больше 20 глубинных интервью и опрос 2930 респондентов.

Ранее сообщалось, что большинство российских компаний по-прежнему страдают от нехватки кадров.