14.11.2025 в 08:00

Только 8% россиян не будут встречать Новый год

Лидерами праздничного меню остаются оливье и шампанское

Около 15% представителей поколения Z не планируют праздновать Новый год. В целом по стране праздновать не намерены 8% опрошенных, тогда как 92% заявили, что встретят 2026 год, сообщает ТАСС со ссылкой на исследования сети доставки «Много лосося» (Х5).

Опрос также подтвердил неизменность новогодних гастрономических традиций. Лидерами праздничного меню остаются оливье (84%), шампанское (77%), мандарины (73%), селёдка под шубой (69%), мимоза (55%) и водка (52%).

Лишь 30% выбрали бутерброды с красной икрой, несмотря на их статус классического праздничного блюда, а закуски со шпротами предпочитают 19% участников.

Кроме того, 74% россиян признались, что начнут есть майонезные салаты ещё до наступления праздника.

Эксперты предполагают, что отказ зумеров от праздничных застолий связан с популярностью ЗОЖ и снижением потребления алкоголя — молодёжь предпочитает спокойные форматы отдыха.

Ранее сообщалось, что треть россиян хотят получить в качестве новогоднего подарка деньги. 21% респондентов мечтают, чтобы им вручили смартфон, 11% опрошенных назвали лучшим подарком жениха или невесту, а 10% — здоровье.

