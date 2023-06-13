74% представителей микро, малого и среднего бизнеса используют интернет-рекламу

74% компаний микро, малого и среднего бизнеса сегодня продвигают свои товары или услуги в интернете, сообщается в исследовании аналитического центра НАФИ. 90% предпринимателей считают, что интернет-реклама более эффективна, чем офлайн-продвижение.

Большая часть компании из сферы микробизнеса (52%) использует только онлайн-рекламу для продвижения товаров и услуг по причине недоступности офлайн-каналов продвижения.

Среди преимуществ интернет-рекламы респонденты назвали: возможность самостоятельно настроить и отслеживать параметры (57%), эффективность и высокая окупаемость (52%), простота и возможность быстрого запуска (51%).

87% предпринимателей утверждают, что интернет-реклама помогла им нарастить клиентуру, 84% говорят, что она увеличивает оборот их компаний больше, чем любой другой рекламный канал.

Большинство компаний малого и среднего бизнеса (МСП) имеют довольно большой опыт использования рекламных сервисов в интернете. Две трети из них (66%) занимаются онлайн-продвижением более года, а пятая часть (20%) — полгода и менее.

Каждый десятый пользователь цифровых рекламных инструментов (9%) — новичок, опыт работы с рекламными площадками у него не превышает трёх месяцев. Подавляющее количество начинающих пользователей составляют представители микробизнеса (14%), представителей малого бизнеса среди них 3% и 2% от среднего.

При этом высокую эффективность и окупаемость рекламы отмечали как представители МСП, которые используют этот канал продвижения сравнительно недавно (57%), так и те, кто продвигается онлайн около 1−2 лет (57%).

55% опрошенных заявляют, что тратят на интернет-рекламу менее 20% всего бюджета, выделенного в компании на маркетинг. Доля микробизнеса здесь опять же, самая многочисленная, и составляет 66%.

Компании среднего бизнеса обычно тратят на онлайн-продвижение гораздо больше: от 20% до 60% бюджета. Такие цифры приводят 60% предпринимателей этой группы.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в 2022 году и сокращение общих бюджетов на маркетинг, объёмы инвестиций в интернет-рекламу у большинства представителей МСП (55%) за последние 12 месяцев увеличились.

Так, среди компаний среднего бизнеса не изменили сумму вложений 16%, увеличили — 60%, среди компаний малого бизнеса сохранили тот же бюджет 24%, а увеличили —57%. В большинстве случаев увеличение составило от 10% до 30%.

Большая часть компаний планирует увеличить затраты на рекламу в интернете — об этом заявили 63% компаний малого и 55% среднего бизнеса. При этом треть опрошенных (33%) планируют оставить бюджеты на интернет-рекламу на том же уровне, а про уменьшение инвестиций говорит лишь 8% опрошенных. Увеличить бюджет на рекламу в интернете планируют 63% компаний малого и 55% среднего бизнеса.

Среди микробизнеса высок спрос на скидки, льготы, софинансирование, пакетные предложения или программы лояльности от социальных сетей (VK, ОК, Теlegram) и сервисов компании «Яндекс» (по 22%). Также предприниматели этой группы заинтересованы в программах поддержки Avito (9%), Ozon (5%) и Wildberries (4%).

«Сейчас акцент делается уже не просто на использовании онлайн-каналов в бизнесе, а на признании предпринимателями того, что этот канал необходимо учитывать в качестве одного из основных. Понимание этого также может считаться показателем цифровой зрелости малого и среднего бизнеса, которые являются основой развития экономики страны », — подытожила директор направления исследований в сфере цифровой экономики Аналитического центра НАФИ Лейсан Баймуратова.

Ранее сообщалось, что объём рынка интернет-рекламы и маркетинга в Рунете в прошлом году составил 389,2 млрд руб., сократившись на 10% относительно 2021 года. На 61% до 11,5 млрд руб. упал объём видеорекламы, на 42% до 31,2 млрд руб. — контент-маркетинг (16,5 млрд руб.) и маркетинг в сетях (14,7 млрд руб.), веб-разработка и мобильная реклама тоже снизились, но всего на 5% до 40,4 млрд руб. Показатели рынка перформанс-рекламы остались на прежнем уровне — 272,5 млрд руб.