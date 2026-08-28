73% компаний продолжат размещать рекламу у Telegram-блогеров в 2027 году

Большинство рекламодателей планируют продолжить продвижение у блогеров в Telegram в 2027 году. Об этом заявили 73% участников опроса. Годом ранее таких компаний было 81%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Аналитического центра российской индустрии рекламы (АЦ РИР).

Этот показатель остается самым высоким среди доступных в России социальных платформ. На втором месте по планам рекламодателей оказался VK — размещаться у блогеров в этой соцсети намерены 64% компаний. Далее идут Max с 46%, RuTube с 34% и «Дзен» с 29%. YouTube оказался на шестой позиции — его выбрали 25% опрошенных.

Компании одновременно расширяют присутствие на разных площадках: 76% участников назвали диверсификацию соцмедиа главным трендом инфлюенс-маркетинга, а 75% уже размещают рекламу сразу на нескольких платформах. Сильнее всего увеличить долю бюджетов в 2027 году планируют в Max — об этом сообщили 46% рекламодателей, еще 42% собираются нарастить расходы на VK и 40% — на Telegram.

При этом Telegram пока остается наиболее эффективной площадкой для рекламы у блогеров: 79% рекламодателей оценили ее эффективность на 4−5 баллов из пяти. Сам мессенджер также остается главным источником дохода для блогеров: 46% авторов назвали его основной платформой для монетизации в 2027 году. На Max приходится 17%, на VK — 11%.

Напомним, для рекламодателей в Telegram действует переходный период до конца 2026 года, в то время как власти продолжают обсуждать ограничения в отношении мессенджера. По данным Роскомнадзора, объем зарегистрированной рекламы в Telegram в первом полугодии 2026 года составил 7,9 млрд рублей — на 22% меньше, чем годом ранее.