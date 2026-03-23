71% геймеров совершают покупку сразу после просмотра рекламы

Реклама в мобильных играх демонстрирует одну из самых быстрых конверсий в цифровом маркетинге. Так, 71% пользователей совершают покупку уже в день просмотра объявления. При этом канал одновременно формирует новый спрос и ускоряет существующий, охватывая широкую платежеспособную аудиторию и работая в позитивном пользовательском контексте. Такие данные содержатся в исследовании Kantar.

32% делают покупки сразу после просмотра рекламы, а ещё 39% — позже, но в течение того же дня. 38% респондентов купили товар в течение трех месяцев после просмотра рекламы в играх.

Реклама в мобильных играх работает не только как инструмент, но и как канал привлечения и стимулирования интереса. Так, 37% покупателей узнали о продукте впервые именно благодаря таким объявлениям. 47%, которые уже задумывались о покупке, получили дополнительный импульс, и только 17% изначально планировали купить конкретный товар.

Аудитория мобильных игр составляет 48% мужчин и 52% женщин, с равномерным распределением по возрасту (33% — 25−34 года, 21% — 35−44, 19% — 55+). 70% пользователей играют ежедневно, а 97% — как минимум раз в неделю, что делает канал регулярной точкой контакта с потребителем.

70% пользователей принимают решения о покупках самостоятельно (против 60% в среднем), а также демонстрируют высокий уровень потребительской активности: 71% делают онлайн-покупки минимум раз в неделю, а 77% тратят более $100 в месяц.

Финансовое положение аудитории также устойчивое: 70% оценивают его как комфортное, а высокий уровень конверсии наблюдается во всех доходных группах — от 71% до 77%, включая даже домохозяйства с доходом свыше $200 тыс.

Дополнительно важен эмоциональный контекст: 50% пользователей испытывают позитивные эмоции во время игры (против 47% в соцсетях), а общий уровень позитивного восприятия достигает 85 баллов против 80 у социальных платформ. В результате 71% геймеров положительно воспринимают рекламу в играх, что усиливает ее эффективность и запоминаемость.

Ранее сообщалось, что глобальные расходы на вовлечение пользователей в игры достигли $25 млрд. При этом ИИ снизил издержки на разработку и маркетинг игр.