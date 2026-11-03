69% россиян ищут скидки и промокоды с помощью ИИ

69% опрошенных россиян за последние три месяца использовали ИИ-ассистентов, нейропоиск в браузерах или умных помощников в приложениях для поиска промокодов, акций и выгодных предложений. 46% открыли для себя нейропоиск акций за последние один-три месяца. Таковы данные опроса, проведенного «Анкетологом».

Для поиска выгодных покупок респонденты используют «Алису AI» (78%), ИИ-режим в поиске Google (36%), GigaChat (31%), DeepSeek (18%), а также встроенные ИИ-помощники внутри маркетплейсов или приложений магазинов (15%), Gemini (9%) и Claude (3%).

81% опрошенных применяют бесплатные версии ИИ-инструментов, 17% комбинируют их с платными подписками, 3% осуществляют поиск на премиум-тарифах.

62% интервьюируемых используют ИИ для поиска лучшей цены на конкретный товар, 51% — для сравнения цен у разных продавцов, 40% — для поиска купонов и промокодов для магазина. Респонденты через нейросети чаще всего ищут прямые скидки (68%), промокоды (45%), дешевые аналоги товаров (31%), кешбэк деньгами (30%) и бонусы (26%).

Самые популярные категории для поиска выгоды: одежда и обувь (55%), электроника и бытовая техника (52%), продукты и доставка еды (34%), товары для дома и ремонта (34%), аптеки и товары для здоровья (33%), косметика и парфюмерия (29%), авиабилеты, отели, путешествия (19%), подарки (18%), автотовары и услуги (15%), финансовые услуги (14%) и детские товары (14%).

39% интервьюируемых используют искусственный интеллект для поиска скидок на подарки к Новому году, 36% — в периоды крупных распродаж на маркетплейсах, 30% — перед личными праздниками (днями рождения близких или собственным), 24% — в «Черную пятницу».

92% опрошенных перепроверяют найденные ИИ скидки перед оплатой. В числе проблем при поиске скидок с помощью искусственного интеллекта респонденты называют нерабочие или устаревшие промокоды (34%), несовпадение цен с реальными ценниками на сайтах (30%), предоставление ИИ общих советов вместо конкретных ссылок (25%), битые ссылки или выдуманные акции (17%), предложение скидок, неработающих в городе пользователя (16%).

55% участников опроса хотя бы раз тратили на общение с искусственным интеллектом и проверку промокодов гораздо больше времени, чем в итоге составила сама скидка.

В опросе участвовали 1888 россиян, которые использовали ИИ-ассистентов или нейропоиск для поиска скидок, промокодов, акций или выгодных предложений для покупки товаров за последние три месяца.