68% опрошенных ориентируются на мнения других покупателей и инфлюенсеров при покупке

Эксперты сейлз-хауса «СберСеллер» и платформы по работе с блогерами Perfluence провели опрос среди россиян в возрасте от 18 до 55 лет, покупающих товары в интернете. Исследование показало, что большинство респондентов (58%) при выборе товаров в сети обращают внимание на отзывы других покупателей, 20% читают статьи, а 13% доверяют обзорам блогеров и активно общаются на форумах, задавая вопросы и делясь своими мыслями. Об этом команда сейлз-хауса рассказала Sostav.

Сегодня онлайн-шопинг становится все популярнее благодаря удобству и экономии времени, поскольку человеку не нужно тратить время и силы на поездки в магазины. Так, почти половина опрошенных (40%) совершает покупки в интернете каждую неделю, 30% — несколько раз в месяц, а 12% — один раз в месяц. Есть и те, кто покупает онлайн каждый день (11%).

Стоит подчеркнуть, что значительную роль в процессе онлайн-потребления играют лидеры мнений. Уникальный и разнообразный формат контента, создаваемого блогерами, способствует привлечению внимания и удержанию интереса пользователей. Это усиливает доверие к их рекомендациям и формирует лояльность к брендам и их продуктам. По данным исследования, контент-мейкеры с аудиторией свыше 700 тыс. подписчиков привлекают внимание и мотивируют к покупке 23% пользователей, макроинфлюенсеры с аудиторией от 100 до 700 тыс. подписчиков — 16% пользователей. Даже небольшие блогеры с числом подписчиков до 100 тыс. человек влияют на 13% аудитории, а наноинфлюенсеры, у которых до 10 тыс. подписчиков, — на 10%. Это доказывает, что блогеры, независимо от количества подписчиков, становятся ключевыми игроками в формировании трендов и управлении покупательским поведением.

Рекомендации инфлюенсеров и знаменитостей особенно востребованы в таких категориях, как кино (47%), дизайн и ремонт (42%), гастрономия и путешествия (39%), здоровый образ жизни и правильное питание (36%), а также музыка (35%). Все дело в том, что в каждой из этих категорий ценятся визуальная привлекательность, качество выбора и профессиональный взгляд, которым охотно делятся лидеры мнений. Они задают тренды и вызывают чувство уверенности и поддержку у пользователей при принятии важных решений.

Самыми популярными платформами для поиска информации об услугах и сервисах остаются VK (74%), Telegram (72%) и YouTube (62%). Эти ресурсы предлагают различные форматы контента — тексты, видео и стримы, что делает их более удобными для выбора товаров и услуг.