63% работодателей не будут выплачивать новогодние премии в этом году

Почти две трети (63%) работодателей заявили, что не будут выплачивать в этом году новогодние премии своим работникам. Это вдвое реже, чем в прошлом году — тогда доля таких работодателей составила 35%. В этом году многие компании столкнулись с оптимизацией или сокращением бюджета, пишет РБК со ссылкой на опрос «Работы.ру» и «СберПодбора».

Среди тех 37% работодателей, которые планируют выплатить новогодние премии, 21% рассчитывает поздравить всех сотрудников, а 16% направят бонусы только некоторым работникам. Премии чаще всего выплачивают в сферах производства, агропрома и торговли.

Размер премий будет зависеть от результатов сотрудников, отметили 50% работодателей. Ещё 20% представителей бизнеса выплатят премии в размере 10% зарплат работников. Также 9% компаний выплатят «тринадцатую зарплату».

По 6% работодателей заявили, что премии составят 20−30% и 30−40% от зарплат. Ещё 5% готовы выплатить премию в размере более 50% от зарплаты сотрудника. Премию в размере двух окладов собираются выплатить 3% респондентов.