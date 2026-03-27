58% потребителей винят бренды в ошибках искусственного интеллекта

Потребители охотно используют ИИ для поиска подходящих продуктов, но при ошибках ответственность перекладывают на бренды, а не на сам инструмент. Так, более половины опрошенных (58%) винят бренды, когда искусственный интеллект распространяет неверную информацию о товарах. Это показало исследование платформы Rithum, проведенное среди более чем тысячи покупателей из США и Великобритании.

70% опрошенных используют инструменты ИИ, такие как Google AI Mode, ChatGPT и Claude, для поиска товаров и информации о покупках. При этом 36% регулярно ищут с их помощью новые бренды, а 43% сравнивают больше вариантов, чем раньше. Однако лишь 15% совершают покупки напрямую через эти инструменты — большинство применяют их исключительно для сбора сведений.

Точность данных имеет решающее значение: 67% покупателей прежде всего важна правильная цена, 35% — достоверность отзывов, 34% — актуальная информация о наличии. После ошибочной рекомендации 16% респондентов заявили, что полностью откажутся от покупки.

Каждый пятый покупатель приобретает товары у бренда, о котором раньше не слышал, благодаря совету ИИ, а 13% готовы сменить продавца по его рекомендации. Особенно доверяют ИИ молодые пользователи: 64% респондентов 18−27 лет полагаются только на такие советы, не проверяя их в других источниках.

Ранее сообщалось, что представители поколения Z заметно активнее используют ИИ: они в 1,5 раза чаще сравнивают цены и значительно чаще совершают покупки напрямую через такие инструменты, как ChatGPT. Почти треть молодых пользователей уже оформляли заказы через ИИ, тогда как среди бэби-бумеров таких всего несколько процентов.