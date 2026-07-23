48% россиян создают в соцсетях образ богатой жизни

48% опрошенных россиян создают образ богатой жизни в социальных сетях. Чаще так поступают мужчины (62%), а если смотреть в разрезе поколений — зумеры (54%) и миллениалы (51%). Респонденты делают публикации из дорогих ресторанов (58%), покупают реплики дорогих брендов (41%), ездят на такси бизнес-класса (37%). При этом только 26% тратят больше, чем могут себе позволить. Таковы данные опроса, проведенного сетью магазинов Sunlight. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Только 9% интервьюируемых могут позволить себе практически все. 32% испытывают финансовые трудности. 26% живут комфортно с текущими доходами, только крупные покупки требуют от них накоплений. 35% хватает денег на покупку только самого необходимого или им приходится экономить.

Уровень дохода связан с субъективной оценкой своего материального положения. 83% россиян с доходом до 100 тыс. руб. в месяц хватает денег только на самое необходимое. Среди тех, кто зарабатывает от 100 тыс. до 300 тыс. руб., 60% сообщили, что средств достаточно для повседневных расходов, однако иногда приходится экономить. 69% респондентов с доходом свыше 300 тыс. руб. считают, что живут комфортно, хотя крупные покупки требуют предварительных накоплений. 48% россиян с доходом более 500 тыс. руб. заявили, что могут позволить себе практически любые покупки.

Что касается тренда на «казаться, а не быть», опрошенные в целом его придерживаются. Для 29% респондентов образ в соцсетях является важным инструментом коммуникации. 43% признались, что картинка в их соцсетях выглядит лучше, чем реальный стиль жизни. 15% живут в офлайне и онлайне одинаково. Почти 60% уверены, что другие пользователи приукрашивают впечатления о себе в соцсетях. О причине такого поведения респонденты заявляют единогласно -- встречают по одежке, провожают по уму. 47% стремятся соответствовать чужим ожиданиям, 35% хотят казаться успешнее в глазах окружающих, 31% уверены, что такая хитрость помогает им в работе или бизнесе.

Если покупка нужна для яркого образа, но не по карману, 21% интервьюируемых откажутся от приобретения. 34% возьмут деньги в долг, 28% обратятся в ломбард, 23% купят вещь попозже, заранее накопив недостающую сумму. Чаще всего так отвечали женщины (71%), нежели мужчины (29%).

53% респондентов пользуются услугами ломбардов. Сдают ценные вещи туда, чтобы дотянуть до зарплаты (75%), справиться с временными финансовыми трудностями (68%), оплатить медицинские услуги (54%) или отпуск (47%), совершить крупные покупки (41%). 58% положительно смотрят на ломбарды как на инструмент срочного получения денег.

В опросе участвовало больше 3 тыс. респондентов старше 18 лет со всей России.