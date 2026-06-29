45% россиян покупали по совету ИИ

45% опрошенных россиян имели контакт с искусственным интеллектом (ИИ) при выборе товаров и услуг. 5% используют ИИ‑инструменты для покупок несколько раз в неделю, 19% — раз в месяц или реже. 21% попробовали один раз и больше не возвращались. Таковы данные опроса, проведенного командой платформы мониторинга видимости брендов в нейросетях AIMonitor.pro. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Среди тех, кто уже пользовался ИИ‑инструментами при покупках, 16% следуют их рекомендациям почти всегда или часто, 32% — редко или никогда, 27% — иногда. Для брендов это сигнал: аудитория открыта к рекомендациям искусственного интеллекта, но устоявшейся привычки пока нет.

В числе ИИ-инструментов, которые опрошенные уже использовали при выборе товаров: рекомендательные системы маркетплейсов и онлайн-магазинов (32%), голосовые помощники (28%), большие языковые модели и чат-ассистенты (23%), чат-боты на сайтах магазинов (17%).

Кирилл Власов, сооснователь и технический директор AIMonitor.pro: Для большинства россиян маркетплейсы и голосовые помощники уже давно стали привычным инструментом повседневных покупок. Люди автоматически листают ленту рекомендаций, собирают корзину, добавляют товары по подсказкам системы — это вошло в рутину. Теперь в эту рутину начинает встраиваться нейросеть. Это открывает новое поле для исследований: как именно ИИ влияет на выбор покупателя, насколько ему доверяют и какие категории товаров чаще рекомендуют. Пока такие сценарии не стали массовыми, но динамика говорит о том, что это вопрос ближайшего будущего. Компании, которые успеют интегрировать ИИ-рекомендации в ежедневные покупательские привычки сейчас, получат стратегическое преимущество. Именно они зададут стандарты взаимодействия с аудиторией и закрепят за собой лидерство на новом витке развития e-commerce.

В опросе участвовали 2 тыс. россиян.