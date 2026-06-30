45% пресс-релизов содержат избыточные слова и корпоративные штампы

В 2025 году в 45% пресс-релизов встречались слова и выражения, которые журналисты считают избыточными, клишированными или снижающими информативность текста. Об этом говорится в исследовании Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС) и «Медиалогии». Отчет есть в распоряжении Sostav.

Исследование провели в несколько этапов. Сначала журналистам предложили назвать слова и конструкции, которые пресс-службам стоит использовать реже. На основе этих ответов сформировали список из 55 слов и выражений для анализа. Затем «Медиалогия» проверила, насколько часто эти слова встречались в массиве российских пресс-релизных источников за период с 1 января по 31 декабря 2025 года (было проанализировано 4,9 млн сообщений из 367 российских пресс-релизных источников).

Самые частотные слова из анализируемого списка: группа «эксперты, экспертный» (встретилась в 1,1 млн сообщений, или 22,5% от всего массива), «современный» (843,9 тыс. сообщений, или 17,3%), «является» (723,6 тыс. сообщений, или 14,9%), «лучший» (717,4 тыс. сообщений, или 14,7%), и «ведущий/ведущая» (696,8 тыс. сообщений, или 14,3%).

В первую десятку слов также вошли «инновационный» (616,1 тыс. сообщений, или 12,6%), «актуальный» (594 тыс. сообщений, или 12,2%), «уникальный» (410 тыс. сообщений, или 8,4%), «настоящий» (345,3 тыс. сообщений, или 7,1%) и «эффективный» (329,9 тыс. сообщений, или 6,8%).

Кроме того, аналитики сгруппировали слова по категориям. Самой заметной категорией стали оценочные определения («современный», «лучший», «инновационный», «актуальный», «уникальный», «эффективный», «масштабный» и т. д. ). Суммарно слова этой группы встретились больше 4,2 млн раз.

Вторая крупная группа — корпоративные и рекламные штампы («эксперты/экспертный», «ведущий производитель/ведущая компания», «лидер рынка», «индивидуальный подход», «комплексное решение», «экосистема» и др.). Суммарно слова и конструкции этой категории использовались свыше 2,3 млн раз.

Среди служебных и очевидных конструкций наиболее часто встречались слова «является» (723,6 тыс. раз), «настоящий» (345,3 тыс. раз) и «данный» (60,4 тыс. раз). В категории канцелярских слов и конструкций самыми частотными стали «демонстрировать/продемонстрировал» (208,3 тыс. сообщений), «в соответствии с» (188,2 тыс. сообщений) и «представлять» (160,4 тыс. сообщений). Среди газетных и речевых штампов лидирует «таким образом» (175,5 тыс. упоминаний).

По мнению авторов исследования, проблема заключается не в отдельных словах, а в механике их использования. Одно и то же слово может быть оправданным, если за ним стоит факт, цифра, исследование, проверяемый статус или конкретное достижение. Но когда оценочные определения используются слишком часто и без доказательной базы, они превращаются в информационный шум и осложняют работу редакций.