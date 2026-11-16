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16.11.2026 в 11:15

Суд отказал в регистрации бренда «ЧЕТКО и ТОЧКА»

Суд отметил сходство с другими товарными знаками

Суд по интеллектуальным правам отказал Александру Ломкову в регистрации товарного знака «ЧЕТКО и ТОЧКА». Заявитель планировал использовать обозначение в том числе для услуг, включающих строительные, ремонтные и IT. Однако Роспатент посчитал название сходным до степени смешения с товарным знаком «ЧЁТКО» и уже поданным на регистрацию обозначением «И ТОЧКА». Суд признал отказ ведомства обоснованным. Решение содержится в картотеке арбитражных дел.

Ломков подал заявку в 2024 году, но Роспатент отказал в регистрации из-за сходства с более ранними обозначениями. После неудачной попытки оспорить отказ в самом ведомстве заявитель обратился в суд. Одним из главных аргументов заявителя было то, что слова «ЧЕТКО» и «И ТОЧКА» вместе образуют отдельное выражение, которое отличается от ранее зарегистрированных обозначений по звучанию и смыслу.

Суд с этим не согласился. В решении указано, что сочетание «ЧЕТКО и ТОЧКА» не является устойчивым словосочетанием: оно не зафиксировано в словарно-справочных источниках, а доказательств того, что потребители воспринимают его как единую конструкцию, заявитель не представил. Поэтому отдельные слова сохранили самостоятельное значение при сравнении обозначений.

Суд также отклонил довод о различии между буквами «Е» и «Ё». По его оценке, слова «четко» и «чётко» широко распространены в повседневной речи и произносятся одинаково — с ударением на первом слоге. Предложенный заявителем вариант с ударением на последнем слоге суд счел нетипичным для обычного потребителя. Кроме того, обозначения выполнены буквами русского алфавита стандартным шрифтом и не имеют оригинальных графических элементов, которые создавали бы разное зрительное впечатление.

Ранее сообщалось, что спор «Яшкино» и «Ивашкино» дошел до Верховного суда.

Юлия Топольская
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