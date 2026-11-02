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02.11.2026 в 18:54

37% россиян не будут читать СМИ, если все тексты в нем будет писать ИИ

У 11% доверие к такому изданию повыситься

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Опрошенные россияне рассказали о своем отношении к СМИ, если все тексты в нем будет писать искусственный интеллект (ИИ). 37% не будут читать такое издание, 17% отреагируют нейтрально, 14% отнесутся с удивлением, но сочтут нормальным для современного мира. У 11% доверие к такому медиа вырастет. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Rambler&Co.

27% респондентов говорят, что нейросетям можно доверить инструкции и контентные карточки с объяснениями. 21% назвали заголовки, 20% — новости спорта, 10% — оперативные российские и международные новости.

63% интервьюируемых считают, что в текстах, написанных искусственным интеллектом, нет пунктуационных и орфографических ошибок. 56% поддерживают дальнейшее развитие ИИ в медиа с учетом человеческого контроля.

Ранее сообщалось, что треть россиян испытывают трудности с пониманием новостей про экономику и финансы. Каждому четвертому не всегда понятны новости про технологии.

СМИ исследование Искусственный интеллект
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