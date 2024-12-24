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24.12.2024 в 09:25

Каждый третий опрошенный россиянин готов выйти на работу в новогодние праздники

45% респондентов согласны работать в праздничные дни только при экстренной необходимости

Около трети опрошенных россиян (30%) выразили готовность выйти на работу в новогодние праздники по просьбе руководства. Таковы данные исследования, проведенного на платформе «Работа России», его результаты публикует ТАСС.

Согласно отчету, 45% респондентов указали, что готовы работать в праздники только «в случае экстренной необходимости». В целом не все участники опроса согласились на привлечение к работе в новогодние каникулы. 15% заявили, что не хотят работать в праздничные дни, а еще 10% не смогут, так как будут в отъезде.

Кроме того, 6% опрошенных планируют взять отпуск сразу после Нового года, чтобы продлить отдых. 52% респондентов предпочитают брать отпуск в другие месяцы, а 32% не идут в отпуск после новогодних праздников, так как это финансово невыгодно.

В Роструде напомнили, что привлечение сотрудников к работе в выходные или праздничные дни возможно только с их письменного согласия, и если возникает необходимость выполнения непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит дальнейшая нормальная работа организации.

В опросе «Работы России» приняли участие около 3 тыс. человек из всех регионов страны.

Ранее аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, что большинство россиян планируют встречать Новый год дома. Так, в кругу семьи грядущую новогоднюю ночь намерены провести три четверти опрошенных соотечественников.

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