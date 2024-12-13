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13.12.2024 в 11:55

Большинство опрошенных россиян проведут новогоднюю ночь в семейном кругу

Каждый девятый мужчина встретит Новый год на работе

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Большинство россиян планируют встречать Новый год дома. Так, в кругу семьи грядущую новогоднюю ночь намерены провести три четверти опрошенных соотечественников. Таковы данные аналитиков сервиса по поиску работы SuperJob.

Как показал опрос, 6% респондентов с 31 декабря на 1 января будут работать. 4% участников опроса отправятся в путешествие по России, а 2% — на дачу или в деревню.

Всего 1% опрошенных собираются идти в гости в новогоднюю ночь. Ещё 5% заявили, что встретят Новый год в других местах, например, за границей, в кафе или ресторане, на море или в дороге.

Женщины чаще мужчин говорили, что проведут праздник в семейном кругу (83% против 68% соответственно). Мужчины же чаще указывали, что в новогоднюю ночь будут работать (11% против 2% среди женщин).

В опросе SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов России.

Superjob Новый год Опрос семья
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