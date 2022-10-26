Только 3% компаний опробовали четырехдневную рабочую неделю

Несмотря на то, что почти половина россиян мечтает перейти на четырёхдневную рабочую неделю, вводить её работодатели не спешат. Сейчас рабочая неделя сокращена только в 1% компаний, еще 2% ввели её раньше, но отказались от эксперимента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование SuperJob.

В опросе приняли участие участие 1 тыс. менеджеров по персоналу и 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. В 6% компаний возможность перехода на сокращенную рабочую неделю обсуждалась, но в 2% этот переход сочли допустимым, а в 4% — нет. 88% работодателей вообще не обсуждали эту тему.

При этом введение четырехдневной рабочей недели поддерживает 48% россиян, а среди опрошенных до 34 лет уровень поддержки достигает 61%. Женщины являются сторонниками укороченной недели чаще, чем мужчины. 64% опрошенных заявили, что за четыре дня смогут выполнять тот же объём работы, что и за пять дней.

В освободившийся день 27% респондентов желали бы побыть с семьёй, 23% просто отдохнуть, 15% заняться самообразованием, повышением квалификации или изучением иностранных языков. 14% сообщили, что могут взять подработку и только 1% хотел бы посетить театры, музеи, кино.



Аналогичный опрос SuperJob проводил еще в середине февраля. Тогда более 50% россиян заявили о желании перейти на четырёхдневную рабочую неделю, в ноябре 2020 года таких было только 40%.

Впервые вопрос о введении четырёхдневной рабочей недели поднял в 2019 году занимавший тогда должность премьер-министра Дмитрий Медведев. Он поручил Минтруду изучить эту идею. В ведомстве отметили, что не видят выраженных предпосылок к введению такой меры.

Среди тестирующих «четырёхдневку» — девелопер «Самолет». В рамках эксперимента он перевёл 100 сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Эксперимент продлится полгода, в течение которых планируется проверить эффективность такого формата.