Более 20 зарубежных брендов могут появиться в российских торгцентрах в 2025 году

В 2025 году в российских торговых центрах могут начать работу еще 23 новых иностранных бренда, в основном из Турции, Китая и Южной Кореи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консалтинговую компанию NF Group.

По данным экспертов компании, турецкие и южнокорейские бренды преимущественно будут ориентированы на премиальный сегмент, тогда как китайские ретейлеры сделают ставку на средний ценовой сегмент, широкий ассортимент и доступность.

За последние годы количество новых зарубежных игроков на российском рынке стабильно росло: в 2022 году появилось 11 иностранных ретейлеров, в 2023-м — 22, а в 2024-м их число достигло 25.

В прошлом году только в Москве открылись точки 20 новых зарубежных брендов, а в Санкт-Петербурге — пять. Среди них — три китайские (Balabala, Candy, Dreame) и одна турецкая (Madame Coco) марки.

В NF Group прогнозируют, что такая тенденция сохранится: в 2025 году новые бренды уже заявили о намерении выйти на российский рынок. Однако их фактическое открытие будет зависеть от экономической ситуации, доступности торговых площадей и стратегических решений самих компаний.