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18+
17.04.2025 в 06:10

10 млн россиян установили самозапреты на кредиты

Из них более миллиона — в Москве

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Россияне установили 10 млн самозапретов на кредиты. Такая возможность появилась у них 1 марта 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наиболее активно сервисом пользовались жители Москвы (1,14 млн самозапретов), Московской области (0,72 млн), Санкт-Петербурга (0,55 млн), Ростовской области (0,32 млн) и Республики Башкортостан (0,31 млн).

Закон об установке самозапрета на займы позволяет исключить риск мошенничества. Для установки самозапрета гражданин должен подать заявление через портал «Госуслуги» или в МФЦ, указав персональные данные, а также выбрав параметры запрета: полный отказ от потребительских займов или ограничение только на дистанционные способы оформления. Снять ограничение можно также с помощью заявления через «Госуслуги» и МФЦ.

С 1 сентября в Россиии может появиться возможность оформить самозапрет на оформление сим-карт. В документе также закреплено право гражданина отказываться от получения рекламных смс-рассылок и обзвонов.

самозапрет на кредит
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