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15.04.2025 в 08:00

Россияне смогут установить самозапрет на оформление сим-карт

Также можно будет отказаться от рекламных смс-рассылок и обзвонов

Минцифры выдвинуло инициативу о введении механизма самозапрета на оформление сим-карт. Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством и защиту граждан, говорится в сообщении министерства.

Механизм предполагает, что граждане смогут заблокировать возможность оформления сим-карт на свое имя через Госуслуги уже с 1 сентября текущего года. В случае необходимости получения новой сим-карты, гражданин сможет временно снять запрет, подтвердив свою личность.

В законе также закреплено право гражданина отказываться от получения рекламных смс-рассылок и обзвонов.

Введение механизма самозапрета позволит гражданам самостоятельно контролировать процесс оформления сим-карт на свое имя и предотвратить мошеннические действия, когда сим-карты оформляют на чужие имена для совершения преступлений, таких как кража личных данных, финансовые махинации и распространение спама.

Ранее в России предложили ввести самозапрет на покупку алкоголя. Он будет действовать по аналогии с механизмом самозапрета для кредитных продуктов.

sim-карты
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