Какие публикации нашего СМИ больше всего заинтересовали читателей

Как мы хайпили в этом году – в преддверии Нового года вспоминаем самые интересные истории на Sostav.ru 2017. Мы проанализировали статистику в Google Analytics по просмотрам наших публикаций за прошедший год и составили ТОП-10 самых популярных статей. Приятного чтения!

10. Презентации с IZMENI SOZNANIE: новые деньги, нирвана и другие удовольствия

В 2017 году культовая digital-конференция IZMENI SOZNANIE состоялась на берегах Таиланда: собралась особенно сильная команда спикеров и лекторов из индустрии digital-маркетинга. Солнце, море и главные топ-менеджеры России – конечно, попасть на легендарную конференцию мечтают все. В июне мы опубликовали часть презентаций с IZMENI SOZNANIE 2017, чтобы изменить сознание могли даже те, кто на нее не попал. Этот материал открывает десятку самых популярных статей на Составе за прошедший год.

9. Нос к носу #Медиа: Галина Тимченко vs. Юлия Таратута

В апреле этого года Состав запустил продолжение своего проекта «Нос к носу» – «Нос к носу #медиа», в котором звезды медиаиндустрии берут друг у друга интервью по цепочке. «Нос к носу #медиа» стартовал с беседы медиаконсультанта Александра Амзина и генерального директора Meduza Галины Тимченко и сразу стал популярным в медиатусовке. Женский разговор о журналистике Галины Тимченко с главным редактором Wonderzine Юлией Таратута занял 9-е место в рейтинге самых читаемых статей.

8. «ПШЛНХ, МКДНЛДС»: кампании «Бургер Кинг», сделавшие его троллем года

Состав убежден, что бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как «Бургер Кинг» троллит «Макдоналдс». 2017 год показал, что упоминание обоих брендов в одной кампании гарантирует успех или, как минимум, общественный резонанс. В завершении года мы собрали полную подборку всех кампаний «Бургер Кинга», в которых он троллит «Макдоналдс». И она зашла у читателей на ура.

7. Нос к носу #Медиа: Александр Амзин vs. Галина Тимченко

Первый выпуск «Нос к носу #медиа» с Александром Амзиным и Галиной Тимченко собрал большую аудиторию и подогрел интерес к проекту.

6. Неэффективность и фрод: сколько денег теряют рекламодатели в интернете. За чистоту российского интернета (совместный проект Sostav.ru и Sizmek)

Наш спецпроект «За чистоту российского интернета» стал одним из популярных в этом году. Для нас это значит, что мы двигаемся в верном направлении и объединяем индустрию в обсуждении злободневных вопросов. На 6-ом месте рейтинга самых читаемых статей – первый выпуск проекта о бюджетных потерях и мошенничестве в цифровой среде (фрод), а также том, что влияет на потери при рекламных закупках.

5. SMM-провал года: #яидуназащитников

В интернете провалился флешмоб #яидуназащитников, запущенный к премьере фильма «Защитники» режиссера Сарика Андреасяна, которая состоялась 23 февраля этого года. По задумке авторов флешмоба, пользователи сети должны были сделать фотографию с хештегом #яидуназащитников и написать, почему они выбрали именно этот фильм. Но что-то пошло не так. Провал и SMM-щик – это идеальный рецепт статьи на Составе, которая точно не останется без внимания читателей.

4. Студентка завалила тест, потому что не смогла назвать главное правило SMM. Представители индустрии тоже не смогли

В вузах стали преподавать SMM и вирусный маркетинг. Digital-креатор Great Артем Кудрявцев опубликовал у себя в фейсбуке вопрос из экзаменационного теста по SMM, который ему прислала одна из подписчиц – студентка факультета экранных искусств Санкт-Петербургского университета кино и телевидения. Подписчики Кудрявцева не смогли однозначно определить главное правило SMM. Наши читатели активно обсуждали эту историю, но тоже не смогли определиться с правилом №1 в SMM.

3. 5 причин купить и 5 причин не покупать новую Nokia 3310

Наши читатели знают толк в технологиях и легендарных брендах. В начале года стало известно, что Nokia выпустит новую версию культовой модели 3310, в свое время самой известной и продаваемой. Состав сравнил ремейк с оригинальным телефоном и нашел 5 причин купить и 5 причин не покупать новую Nokia 3310. Неудивительно, что наша рецензия вошла в ТОП-10 статей за 2017 год.

2. Обстановочка Верный. Как самая молодая сеть продуктовых магазинов становится привлекательной для рекламодателей

Не скроем, что Обстановочка – наш любимый проект. Особенно везет нашему журналисту, который отправляется по уютным и креативным офисам рекламных агентств. Выпуск проекта, который попал на второе место ТОПа статей за год, не совсем обычный. Ради эксперимента мы отправились в супермаркет Верный, чтобы понять, какие возможности для рекламодателей сейчас есть у ритейлеров.

1. Нос к носу #Медиа: Елизавета Осетинская vs. Демьян Кудрявцев

Это огонь, бомба и хайп. Финальный в этом году выпуск «Нос к носу #медиа» с основателем проекта The Bell и экс-главредом «Ведомостей» Елизаветой Осетинской и владельцем газеты Демьяном Кудрявцевым разлетелся по рынку как «известная публикация». Именно она собрала самую большую аудиторию на Составе в 2017 году. Беседа следующего выпуска – Демьяна Кудрявцева с Олегом Кашиным – уже состоялась и выйдет в следующем году.