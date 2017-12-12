Подборка всех российских рекламных кампаний «Бургер Кинга», направленных против его прямого конкурента

Мы убеждены, что бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как «Бургер Кинг» троллит «Макдоналдс». 2017-й год показал, что упоминание обоих брендов в одной кампании гарантирует успех или, как минимум, общественный резонанс. В завершении 2017-го года мы собрали для вас полную подборку всех кампаний «Бургер Кинга», в которых он полностью подтверждает свой неофициальный титул – тролль года.

«Бургер Кинг» начал привлекать «Макдоналдс» в промокампании в самом начале 2017-го года, в январе. И после этого его было уже не остановить: бренд радовал своих поклонников и журналистов креативными решениями каждый сезон.

Январь

«Бургер Кинг» предложил «Макдоналдс» вместе сделать доброе дело – в период аномальных холодов кормить бездомных горячей едой. «Макдоналдс» промолчал, а «Бургер Кингу» пришлось в одиночку кормить всех нуждающихся.

Май

Весной «Бургер Кинг» «подсидел» «Макдоналдс» в Екатеринбурге, решив открыться в здании, где «Макдоналдс» открывал (а потом закрывал) свой юбилейный 500-й ресторан в России.

«В Екатеринбурге мы уже 5 лет, первый ресторан открыли в 2012-м году, сейчас их уже 17. Это один из наших приоритетных городов для развития сети. Екатеринбуржцы полюбили «Бургер Кинг», и мы очень любим екатеринбуржцев. Неудивительно, что наш конкурент «сматывает удочки», – сообщил Дмитрий Медовый, генеральный директор «Бургер Кинг Россия»

Также в мае «Бургер Кинг» запустил молодежный продукт – куриную закуску «Чикен Фри», реклама этого продукта имела молодежный сленг («раскурячено», «окуреть», «я тебя раскурячу»). Досталось от нового блюда и «Макдоналдс»: по Москве были развешаны имиджи с рекламой «Чикен Фри» и слоганом «ПШЛНХ, МКДНЛДС».

Июль

В середине лета прошёл слух об объединении двух ведущих такси-сервисов в России – Яндекс.Такси и UBER. «Бургер Кинг» не мог пройти мимо такого яркого инфоповода и предложил своему конкуренту аналогичное объединение. Ребята даже название придумали – McKing.

Согласно предложению, каждая компания вносит в совместную корпорацию лучшее, что у нее есть: «Бургер Кинг» – приготовление мяса на огне, высокое качества продуктов и лучшие цены, «Макдоналдс» – обширную сеть помещений и, конечно, «Хеппи мил».

Предложение до сделки не дошло, в отличие от такси, объединение которых в ноябре этого года было одобрено ФАС.

Ещё одна летняя кампания добавила хорошего настроения в серый и малосолнечный Санкт-Петербург. «Макдоналдс» развесил по городу рекламу с акцией, в которой раздавал солнечные очки. Но всем известно, что Петербург – город с наименьшим количеством солнечных дней. Мимо этого факта «Бургер Кинг», конечно же, не мог пройти, не потроллив коллегу по цеху, поэтому быстро повесил свой плакат – «Это Питер, детка. Дождевик в подарок при покупке капучино».

Отметим, что «Макдоналдс» в скором времени отказался от продвижения своей акции, но и на это Королю бургеров было, что сказать. Уже без привычного соседства появился новый баннер – «Конкурент слился, а дождевики остались».

Октябрь

О кампаниях «Бургер Кинга», приуроченных к фильму «Оно», можно делать отдельную подборку. Параллели между главным героем фильма и клоуном Рональдом Макдональдом проводили не только в России, но в США и в некоторых странах Европы.

Российское представительство бренда написало жалобу в ФАС с просьбой запретить фильм «Оно» к показу, так как главный герой фильма – точная копия Рональда Макдональда, а это дает конкуренту преимущество и дополнительный PR.

Получив отказ, в «Бургер Кинг» придумали, как обратить ситуацию в свою пользу, решив использовать образ Рональда Макдональда в своей новой акции к Хэллоуину. Один из ресторанов бренда был готов угостить бесплатным бургером любого, кто придет в костюме знаменитого клоуна-конкурента.

Декабрь

На протяжении месяца от ведущего российского тролля не было новостей, но молчание было нарушено в начале декабря, а новая акция стала отличным завершением, можно сказать, совместных рекламных кампаний двух брендов фастфуда.

Не так давно «Макдоналдс» на один день вернул в продажу знаменитый сычуаньский соус, продажи которого завершились еще в 1998 году. Российские поклонники сети фастфуда и сериала «Рик и Морти», в новом сезоне которого главный герой вспоминает о соусе, ждали его появления в меню ресторана. Но в Россию знаменитый соус привёз не «Макдоналдс», а «Бургер Кинг», объявивший о запуске своего знаменитого Воппера с тем самым сычуаньским соусом.

Троллинг от «Бургер Кинг» высоко оценили пользователи социальных сетей. Каждая новость с упоминанием о новой кампании бренда собирала большое количество лайков и комментариев. Поклонники бренда, как и он сам, оказались с юмором и начали выступать в комментариях с весьма интересными замечаниями и предложениями.

Остается только гадать, поставлена ли точка в отношениях между «Бургер Кинг» и «Макдоналдс» с их последней акцией, и ждать новые креативные промо в 2018-м году.