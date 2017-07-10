Самая молодая сеть магазинов в стране этой осенью отметила свое 5-летие. Какая может быть обстановочка в сетевом продуктовом магазине, спросите вы? Самая разная, и все это прекрасно знают. Бывает уютно, как дома, а бывает совсем наоборот. Итак, начинаем!