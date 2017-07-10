Как самая молодая сеть продуктовых магазинов становится привлекательной для рекламодателей

Обстановочка

Самая молодая сеть магазинов в стране этой осенью отметила свое 5-летие. Какая может быть обстановочка в сетевом продуктовом магазине, спросите вы? Самая разная, и все это прекрасно знают. Бывает уютно, как дома, а бывает совсем наоборот. Итак, начинаем!

Если вас уже на входе встречает запах несвежих овощей, ваш визит в магазин скорее всего будет коротким и вряд ли повторится еще раз (по собственной воле).

Слоган «Верное качество. Верные цены» подтверждается собственным покупательским опытом. Также в миссию заложен очень важный принцип – свежесть продуктов.

За пять лет «Верный» превратился в сеть из почти 500 универсамов по всей России. Ежегодный прирост торговых точек и расширение территории охвата подтверждает правильность выбранной бизнес-модели и «попадание» в целевую аудиторию. Наверное, все потому что компания сделала акцент на «взаимное уважение и доверие» с клиентами и нестандартные рекламные акции.

Сторонним рекламодателям, которых можно обозначить как непоставщиков (контрагентов), сеть предлагает широчайшие рекламные возможности. Итак, где может быть ваша реклама?

В первую очередь в распоряжении рекламодателей вся входная зона: двери, камеры хранения, инфостенды и оградительные конструкции. Забрендировать можно и тележки, и корзинки, и короба на антенных безопасности (на антикражных воротах).

Напольные стикеры, навигационные конструкции, специальные шелл-баннеры внутри витрин – все это места, где логично может вместиться любое рекламное сообщение не только о брендах, представленных в магазине.

Реклама сегодня вездесуща, а возможности сети «Верный» таковы, что ваше сообщение точно дойдет до потребителя.

Совсем скоро «Верный» запустит механику для создания чековых акций, чтобы взаимодействовать с клиентами. Например, при покупке на определенную сумму, покупатель получит скидку на услуги такси или другого рекламного партнера.

За день количество посетителей каждой торговой точки равно примерно 1400 человек, и выбрав товар, все направляются в кассовую зону. Поэтому размещать стикеры и листовки «Верный» предлагает на продуктовой ленте или в накопителей покупок.

С 2014 года компания развивает свою логистическую сеть, благодаря которой доставка продовольственных товаров от производителей к местам продаж существенно сокращаются. Для этого в автопарке имеются более 150 машин грузоподъемностью от 3 до 20 тонн, которые также являются заметными рекламными носителями.

Чистые, уютные залы и приветливый персонал – важнейшие принципы в работе сети.

Сегодня «Верный» предлагает качественные товары рядом с домом по минимальным ценам. В планах у команды сети в каждом универсаме добиться домашнего уюта и продуктов по низким ценам.

Шаговая доступность, красивая выкладка и лучшие цены – это то, над чем работает «Верный».

И не забудьте попробовать выпечку – пальчики оближешь!

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